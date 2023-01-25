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КомІнвестБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 січ, 2023 06:18
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Investor_K
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Додано: Сер 25 січ, 2023 10:01
Investor_K написав:
, І з банкомату можно було хоча б щось зняти інтелігентній людині.,
інтелігентні люди знімають через P2P
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Додано: Сер 25 січ, 2023 10:05
J написав:
інтелігентні люди знімають через P2P
Наразі банківський роумінг виручає.
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Investor_K
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Додано: Чет 26 січ, 2023 00:27
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