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КомІнвестБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 06:18

Re: КомІнвестБанк

На Голосієво?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 10:01

  Investor_K написав:, І з банкомату можно було хоча б щось зняти інтелігентній людині.,

інтелігентні люди знімають через P2P
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 10:05

Re: КомІнвестБанк

  J написав:інтелігентні люди знімають через P2P


Наразі банківський роумінг виручає.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 00:27

Пациент мертв?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 06:25

  Ratatui написав:Пациент мертв?

Чрго це?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 08:05

Re: КомІнвестБанк

Відсотки за депозитом сплачують вчасно і повному обсязі
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 07:43

  Investor_K написав:Відсотки за депозитом сплачують вчасно і повному обсязі

І доляр знімаю коли доходить до х100
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 27 січ, 2023 07:50

Re: КомІнвестБанк

  sens написав:І доляр знімаю коли доходить до х100


Так і коньяк Закарпатський наче виробляється та споживається.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 09:47

  Ratatui написав:Пациент мертв?


Швидше жив. Можливо, буде + 1 відділення у Києві. В центрі.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 13:42

  Investor_K написав:Відсотки за депозитом сплачують вчасно і повному обсязі

Что-то смс-ки в феврале по депозиту не доходят - обычно 6-7-8 числа уведомляют.
vpchelko
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