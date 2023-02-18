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КомІнвестБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 лют, 2023 18:31
На сайте вижу курс доллара 37.20, кто пользуется, дполнительные комиссии к этой цифре есть ?
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SILVER_UA
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Додано: Нед 19 лют, 2023 07:59
Прикольно с февраля СМС начали приходить в вайбер
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vpchelko
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