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Обслуговування в українських
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КомІнвестБанк

КомІнвестБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

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КомІнвестБанк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 18:31

Курс валют по картам

На сайте вижу курс доллара 37.20, кто пользуется, дполнительные комиссии к этой цифре есть ?
SILVER_UA
 
Повідомлень: 951
З нами з: 21.07.10
Подякував: 196 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 07:59

Re: КомІнвестБанк

Прикольно с февраля СМС начали приходить в вайбер
vpchelko
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Повідомлень: 681
З нами з: 05.07.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 39 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 10:17

  vpchelko написав:Прикольно с февраля СМС начали приходить в вайбер

не прикольно , а оптимизация
мне больше нравится смс и я готов за каждый смс оплачивать
выбора клиенту не дают
постфактум
sens
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Повідомлень: 13123
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Подякував: 33 раз.
Подякували: 744 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 10:40

  sens написав:
  vpchelko написав:Прикольно с февраля СМС начали приходить в вайбер

не прикольно , а оптимизация
мне больше нравится смс и я готов за каждый смс оплачивать
выбора клиенту не дают
постфактум

В Вашу честь переименовали Альфу. Они Вам за бренд заплатили?
Investor_K
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Повідомлень: 8487
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 10:45

  Investor_K написав:
  sens написав:
  vpchelko написав:Прикольно с февраля СМС начали приходить в вайбер

не прикольно , а оптимизация
мне больше нравится смс и я готов за каждый смс оплачивать
выбора клиенту не дают
постфактум

В Вашу честь переименовали Альфу. Они Вам за бренд заплатили?


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%B8%D1%87 ему да , а причем тут коминвест и вайбер
sens
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Повідомлень: 13123
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 744 раз.
 
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  #<1234
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