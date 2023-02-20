RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
КомІнвестБанк

КомІнвестБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

КомІнвестБанк 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 18:31

Курс валют по картам

На сайте вижу курс доллара 37.20, кто пользуется, дполнительные комиссии к этой цифре есть ?
SILVER_UA
 
Повідомлень: 951
З нами з: 21.07.10
Подякував: 196 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 07:59

Re: КомІнвестБанк

Прикольно с февраля СМС начали приходить в вайбер
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 682
З нами з: 05.07.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 10:17

  vpchelko написав:Прикольно с февраля СМС начали приходить в вайбер

не прикольно , а оптимизация
мне больше нравится смс и я готов за каждый смс оплачивать
выбора клиенту не дают
постфактум
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13125
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 744 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 10:40

  sens написав:
  vpchelko написав:Прикольно с февраля СМС начали приходить в вайбер

не прикольно , а оптимизация
мне больше нравится смс и я готов за каждый смс оплачивать
выбора клиенту не дают
постфактум

В Вашу честь переименовали Альфу. Они Вам за бренд заплатили?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8504
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 836 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 10:45

  Investor_K написав:
  sens написав:
  vpchelko написав:Прикольно с февраля СМС начали приходить в вайбер

не прикольно , а оптимизация
мне больше нравится смс и я готов за каждый смс оплачивать
выбора клиенту не дают
постфактум

В Вашу честь переименовали Альфу. Они Вам за бренд заплатили?


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%B8%D1%87 ему да , а причем тут коминвест и вайбер
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13125
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 744 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 16:37

sens

Почту тоже голубями предпочитаете?
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 682
З нами з: 05.07.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 21:01

  vpchelko написав:sens

Почту тоже голубями предпочитаете?

Якщо це Нова Пошта то можливо і так
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13125
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 744 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.