|
|
|
КомІнвестБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 лют, 2023 18:31
На сайте вижу курс доллара 37.20, кто пользуется, дполнительные комиссии к этой цифре есть ?
-
SILVER_UA
-
-
- Повідомлень: 951
- З нами з: 21.07.10
- Подякував: 196 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 лют, 2023 07:59
Прикольно с февраля СМС начали приходить в вайбер
-
vpchelko
-
-
- Повідомлень: 682
- З нами з: 05.07.17
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 лют, 2023 10:17
vpchelko написав:
Прикольно с февраля СМС начали приходить в вайбер
не прикольно , а оптимизация
мне больше нравится смс и я готов за каждый смс оплачивать
выбора клиенту не дают
постфактум
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13125
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 744 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 лют, 2023 10:40
sens написав: vpchelko написав:
Прикольно с февраля СМС начали приходить в вайбер
не прикольно , а оптимизация
мне больше нравится смс и я готов за каждый смс оплачивать
выбора клиенту не дают
постфактум
В Вашу честь переименовали Альфу. Они Вам за бренд заплатили?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8504
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 836 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 лют, 2023 10:45
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%B8%D1%87
Investor_K написав: sens написав: vpchelko написав:
Прикольно с февраля СМС начали приходить в вайбер
не прикольно , а оптимизация
мне больше нравится смс и я готов за каждый смс оплачивать
выбора клиенту не дают
постфактум
В Вашу честь переименовали Альфу. Они Вам за бренд заплатили?
ему да , а причем тут коминвест и вайбер
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13125
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 744 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 лют, 2023 16:37
sens
Почту тоже голубями предпочитаете?
-
vpchelko
-
-
- Повідомлень: 682
- З нами з: 05.07.17
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 лют, 2023 21:01
vpchelko написав:sens
Почту тоже голубями предпочитаете?
Якщо це Нова Пошта то можливо і так
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13125
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 744 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|