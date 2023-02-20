КомІнвестБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 лют, 2023 18:31
На сайте вижу курс доллара 37.20, кто пользуется, дполнительные комиссии к этой цифре есть ?
SILVER_UA
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Додано: Нед 19 лют, 2023 07:59
Прикольно с февраля СМС начали приходить в вайбер
vpchelko
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Додано: Нед 19 лют, 2023 10:17
vpchelko написав:
Прикольно с февраля СМС начали приходить в вайбер
не прикольно , а оптимизация
мне больше нравится смс и я готов за каждый смс оплачивать
выбора клиенту не дают
постфактум
sens
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Подякували: 744 раз.
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Додано: Нед 19 лют, 2023 10:40
sens написав: vpchelko написав:
Прикольно с февраля СМС начали приходить в вайбер
не прикольно , а оптимизация
мне больше нравится смс и я готов за каждый смс оплачивать
выбора клиенту не дают
постфактум
В Вашу честь переименовали Альфу. Они Вам за бренд заплатили?
Investor_K
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Додано: Нед 19 лют, 2023 10:45
Investor_K написав: sens написав: vpchelko написав:
Прикольно с февраля СМС начали приходить в вайбер
не прикольно , а оптимизация
мне больше нравится смс и я готов за каждый смс оплачивать
выбора клиенту не дают
постфактум
В Вашу честь переименовали Альфу. Они Вам за бренд заплатили?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%B8%D1%87
ему да , а причем тут коминвест и вайбер
sens
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Додано: Нед 19 лют, 2023 16:37
sens Почту тоже голубями предпочитаете?
vpchelko
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Додано: Пон 20 лют, 2023 21:01
vpchelko написав: sens
Почту тоже голубями предпочитаете?
Якщо це Нова Пошта то можливо і так
sens
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Додано: Пон 20 лют, 2023 21:27
Подскажите, а почему по карточкам пропала продажа курса евро в этом банке, такая же вижу теперь ситуация в сенс банке, может еще где-то.
По карточным курсам указан курс покупки евро, а вот продажи нету.
Raymond
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