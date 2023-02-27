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КомІнвестБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лют, 2023 15:44
Investor_K написав: la9 написав:
Депозитная карта закончилась в январе. Сказали, что срок действия автоматом продлен на три месяца, но сдернуть не выходит. Много, чем пытался, безрезультатно. Срок действия выставлял 04/23. Коды от банка приходят, запроса на списание в банке не видят
Чем можно попробовать сдернуть?
Я заблаговременно заказал и получил новую карточку. Чего Вам также желаю.
С фронта в Донецкой области, это, мягко говоря, проблемно)
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Додано: Пон 27 лют, 2023 18:32
Investor_K написав: Ratatui написав:
Пациент мертв?
Швидше жив. Можливо, буде + 1 відділення у Києві. В центрі.
На сайті вказано відділення на Малопідвальній 6. Кожен день хожу мимо цього будинку. Ніяких вивісок і ознак банку не спостерігав. Хтось знає про таке відділення?
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nord
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Додано: Пон 27 лют, 2023 20:03
nord написав: Investor_K написав: Ratatui написав:
Пациент мертв?
Швидше жив. Можливо, буде + 1 відділення у Києві. В центрі.
На сайті вказано відділення на Малопідвальній 6. Кожен день хожу мимо цього будинку. Ніяких вивісок і ознак банку не спостерігав. Хтось знає про таке відділення?
там же
приміщення №15
внутри, видимо, как на Голосеево было
в таких злачных местах не приятно вывесками развешиваться
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cohan
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Додано: Пон 27 лют, 2023 21:12
cohan написав:
Швидше жив. Можливо, буде + 1 відділення у Києві. В центрі.
На сайті вказано відділення на Малопідвальній 6. Кожен день хожу мимо цього будинку. Ніяких вивісок і ознак банку не спостерігав. Хтось знає про таке відділення?[/quote]
там же
приміщення №15
внутри, видимо, как на Голосеево было
в таких злачных местах не приятно вывесками развешиваться
[/quote]
Подпольщики, мля.
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nord
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Додано: Пон 27 лют, 2023 23:06
la9 написав: Investor_K написав: la9 написав:
Депозитная карта закончилась в январе. Сказали, что срок действия автоматом продлен на три месяца, но сдернуть не выходит. Много, чем пытался, безрезультатно. Срок действия выставлял 04/23. Коды от банка приходят, запроса на списание в банке не видят
Чем можно попробовать сдернуть?
Я заблаговременно заказал и получил новую карточку. Чего Вам также желаю.
С фронта в Донецкой области, это, мягко говоря, проблемно)
Если не добыть новую карту в отделении, нет доступа к любому банкомату, то вижу только с комиссией вариант, через приложение:
на рахунки відкриті в інших банках України (СЕП) ----1% + 5 UAH
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demichh
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Додано: Пон 27 лют, 2023 23:25
demichh написав:
, вижу только с комиссией вариант, через приложение:
на рахунки відкриті в інших банках України (СЕП) ----1% + 5 UAH
у них есть приложение ?
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