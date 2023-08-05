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Обслуговування в українських
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КомІнвестБанк

КомІнвестБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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КомІнвестБанк 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 16:44

  Investor_K написав:
  la9 написав:Депозитная карта закончилась в январе. Сказали, что срок действия автоматом продлен на три месяца, но сдернуть не выходит. Много, чем пытался, безрезультатно. Срок действия выставлял 04/23. Коды от банка приходят, запроса на списание в банке не видят
Чем можно попробовать сдернуть?



Я заблаговременно заказал и получил новую карточку. Чего Вам также желаю.

С фронта в Донецкой области, это, мягко говоря, проблемно)
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 19:32

  Investor_K написав:
  Ratatui написав:Пациент мертв?


Швидше жив. Можливо, буде + 1 відділення у Києві. В центрі.

На сайті вказано відділення на Малопідвальній 6. Кожен день хожу мимо цього будинку. Ніяких вивісок і ознак банку не спостерігав. Хтось знає про таке відділення?
nord
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 21:03

  nord написав:
  Investor_K написав:
  Ratatui написав:Пациент мертв?


Швидше жив. Можливо, буде + 1 відділення у Києві. В центрі.

На сайті вказано відділення на Малопідвальній 6. Кожен день хожу мимо цього будинку. Ніяких вивісок і ознак банку не спостерігав. Хтось знає про таке відділення?


там же
приміщення №15
внутри, видимо, как на Голосеево было

в таких злачных местах не приятно вывесками развешиваться :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 22:12

  cohan написав:Швидше жив. Можливо, буде + 1 відділення у Києві. В центрі.

На сайті вказано відділення на Малопідвальній 6. Кожен день хожу мимо цього будинку. Ніяких вивісок і ознак банку не спостерігав. Хтось знає про таке відділення?[/quote]

там же
приміщення №15
внутри, видимо, как на Голосеево было

в таких злачных местах не приятно вывесками развешиваться :mrgreen:[/quote]
Подпольщики, мля. :wink:
nord
 
Повідомлень: 274
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 00:06

  la9 написав:
  Investor_K написав:
  la9 написав:Депозитная карта закончилась в январе. Сказали, что срок действия автоматом продлен на три месяца, но сдернуть не выходит. Много, чем пытался, безрезультатно. Срок действия выставлял 04/23. Коды от банка приходят, запроса на списание в банке не видят
Чем можно попробовать сдернуть?

Я заблаговременно заказал и получил новую карточку. Чего Вам также желаю.

С фронта в Донецкой области, это, мягко говоря, проблемно)

Если не добыть новую карту в отделении, нет доступа к любому банкомату, то вижу только с комиссией вариант, через приложение:
на рахунки відкриті в інших банках України (СЕП) ----1% + 5 UAH
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 00:25

  demichh написав:, вижу только с комиссией вариант, через приложение:
на рахунки відкриті в інших банках України (СЕП) ----1% + 5 UAH

у них есть приложение ?
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лют, 2023 21:29

Спутал с КОМІНБАНК
demichh
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 15:37

Re: КомІнвестБанк

Доброго дня шановні колеги! Як на вашу думку обшуки у Гіссема можуть вплинути на надійність банку?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 16:27

  ihorsic написав:Доброго дня шановні колеги! Як на вашу думку обшуки у Гіссема можуть вплинути на надійність банку?

Хто це такий?
Investor_K
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