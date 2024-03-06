Один з власників банку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 сер, 2023 15:55
Додано: Суб 05 сер, 2023 18:10
Додано: Суб 05 сер, 2023 20:19
Додано: Сер 06 бер, 2024 09:14
Re: КомІнвестБанк
Нажаль банк йде з Дніпра....
Додано: Сер 06 бер, 2024 09:25
Додано: Чет 07 бер, 2024 00:48
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