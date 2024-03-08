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КомІнвестБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 сер, 2023 15:55
Investor_K написав: ihorsic написав:
Доброго дня шановні колеги! Як на вашу думку обшуки у Гіссема можуть вплинути на надійність банку?
Хто це такий?
Один з власників банку
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Додано: Суб 05 сер, 2023 18:10
ihorsic написав:
Доброго дня шановні колеги! Як на вашу думку обшуки у Гіссема можуть вплинути на надійність банку?
да, но не мгновенно
может еще поторгуется
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Додано: Суб 05 сер, 2023 20:19
ihorsic написав:
Доброго дня шановні колеги! Як на вашу думку обшуки у Гіссема можуть вплинути на надійність банку?
Мало вероятно. Мотор работает, хотя предатель богуслаев сидит уже давно. Скорее всего, этого сепара тоже закроют, а банка будет работать
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Додано: Сер 06 бер, 2024 09:14
Нажаль банк йде з Дніпра....
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Додано: Сер 06 бер, 2024 09:25
ihorsic написав:
Нажаль банк йде з Дніпра....
Що з депозитами - пропонують достроково погасити чи до кінця строку а потім по банкоматам якщо гривня?
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sens
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Додано: Чет 07 бер, 2024 00:48
ihorsic написав:
Нажаль банк йде з Дніпра....
Оба отделения закрывают?
Ужимаются бедолаги, во Львове недавно закрыли
Банки в прибылях, а отделения нерентабельны
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emeta
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Додано: Чет 07 бер, 2024 10:31
Відділення на малоподвальній. Підвал на малопідвальній. Жах, а не офіс.
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Investor_K
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Додано: Чет 07 бер, 2024 11:28
emeta написав:
Оба отделения закрывают?
А де друге? Я знаю тільки одне.
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ingtrans
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:33
ingtrans написав: emeta написав:
Оба отделения закрывают?
А де друге? Я знаю тільки одне.
перепутал с КомИНом
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 18:08
sens написав: ihorsic написав:
Нажаль банк йде з Дніпра....
Що з депозитами - пропонують достроково погасити чи до кінця строку а потім по банкоматам якщо гривня?
В мене євро. Написав заяву Свіфт по закінченню депо
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ihorsic
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