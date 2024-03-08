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КомІнвестБанк

КомІнвестБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

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КомІнвестБанк 3.7 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 15:55

  Investor_K написав:
  ihorsic написав:Доброго дня шановні колеги! Як на вашу думку обшуки у Гіссема можуть вплинути на надійність банку?

Хто це такий?

Один з власників банку
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 18:10

  ihorsic написав:Доброго дня шановні колеги! Як на вашу думку обшуки у Гіссема можуть вплинути на надійність банку?


да, но не мгновенно
может еще поторгуется
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 20:19

  ihorsic написав:Доброго дня шановні колеги! Як на вашу думку обшуки у Гіссема можуть вплинути на надійність банку?

Мало вероятно. Мотор работает, хотя предатель богуслаев сидит уже давно. Скорее всего, этого сепара тоже закроют, а банка будет работать
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 09:14

Re: КомІнвестБанк

Нажаль банк йде з Дніпра....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 09:25

  ihorsic написав:Нажаль банк йде з Дніпра....

Що з депозитами - пропонують достроково погасити чи до кінця строку а потім по банкоматам якщо гривня?
sens
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 00:48

  ihorsic написав:Нажаль банк йде з Дніпра....


Оба отделения закрывают?
Ужимаются бедолаги, во Львове недавно закрыли
Банки в прибылях, а отделения нерентабельны
emeta
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Відділення на малоподвальній. Підвал на малопідвальній. Жах, а не офіс.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 11:28

Re: КомІнвестБанк

  emeta написав:Оба отделения закрывают?

А де друге? Я знаю тільки одне.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:33

  ingtrans написав:
  emeta написав:Оба отделения закрывают?

А де друге? Я знаю тільки одне.


перепутал с КомИНом
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 18:08

  sens написав:
  ihorsic написав:Нажаль банк йде з Дніпра....

Що з депозитами - пропонують достроково погасити чи до кінця строку а потім по банкоматам якщо гривня?

В мене євро. Написав заяву Свіфт по закінченню депо
ihorsic
 
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  #<1 ... 3456
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