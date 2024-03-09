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КомІнвестБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 бер, 2024 22:54
ihorsic написав:
Нажаль банк йде з Дніпра....
Это уже не превый раз. Как только припекает на фронте, так они сразу включают свал. Но, самое смешное, что помещение - их собственность и продавать они его не хотят. Если они думают, что война доберётся до Днепра, то почему не продают помещение? А если думают, что не доберётся, то почему сваливают? В общем, логика там отсутствует напрочь. Пока все пишут заявы на выплату процентов и тела на другие банки, которые работают в Днепре.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 12:46
deneg net написав: ihorsic написав:
Нажаль банк йде з Дніпра....
Это уже не превый раз. Как только припекает на фронте, так они сразу включают свал. Но, самое смешное, что помещение - их собственность и продавать они его не хотят. Если они думают, что война доберётся до Днепра, то почему не продают помещение? А если думают, что не доберётся, то почему сваливают? В общем, логика там отсутствует напрочь. Пока все пишут заявы на выплату процентов и тела на другие банки, которые работают в Днепре.
В Swedbank я отримав достроково відсоток і тіло депозиту на касі банку. Банки з українським капіталом не для валюти і тим паче маленькі банки
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