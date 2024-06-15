|
|
|
КомІнвестБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 бер, 2024 23:54
ihorsic написав:
Нажаль банк йде з Дніпра....
Это уже не превый раз. Как только припекает на фронте, так они сразу включают свал. Но, самое смешное, что помещение - их собственность и продавать они его не хотят. Если они думают, что война доберётся до Днепра, то почему не продают помещение? А если думают, что не доберётся, то почему сваливают? В общем, логика там отсутствует напрочь. Пока все пишут заявы на выплату процентов и тела на другие банки, которые работают в Днепре.
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 3167
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 617 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 бер, 2024 13:46
deneg net написав: ihorsic написав:
Нажаль банк йде з Дніпра....
Это уже не превый раз. Как только припекает на фронте, так они сразу включают свал. Но, самое смешное, что помещение - их собственность и продавать они его не хотят. Если они думают, что война доберётся до Днепра, то почему не продают помещение? А если думают, что не доберётся, то почему сваливают? В общем, логика там отсутствует напрочь. Пока все пишут заявы на выплату процентов и тела на другие банки, которые работают в Днепре.
В Swedbank я отримав достроково відсоток і тіло депозиту на касі банку. Банки з українським капіталом не для валюти і тим паче маленькі банки
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16940
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 927 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 07 чер, 2024 20:38
Банка наче працює. Проценти справно виплачують.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9900
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 897 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 16 чер, 2024 07:51
Investor_K написав:
Банка наче працює. Проценти справно виплачують.
Під 17% є сенс докинути на депозит?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9900
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 897 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 16 чер, 2024 07:56
Investor_K написав: Investor_K написав:
Банка наче працює. Проценти справно виплачують.
Під 17% є сенс докинути на депозит?
Якщо під 17% не можна відкрити, то сенс докинути звичайно є.
-
nord
-
-
- Повідомлень: 444
- З нами з: 25.07.22
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|