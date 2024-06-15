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КомІнвестБанк

КомІнвестБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

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КомІнвестБанк 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 23:54

  ihorsic написав:Нажаль банк йде з Дніпра....

Это уже не превый раз. Как только припекает на фронте, так они сразу включают свал. Но, самое смешное, что помещение - их собственность и продавать они его не хотят. Если они думают, что война доберётся до Днепра, то почему не продают помещение? А если думают, что не доберётся, то почему сваливают? В общем, логика там отсутствует напрочь. Пока все пишут заявы на выплату процентов и тела на другие банки, которые работают в Днепре.
deneg net
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 13:46

  deneg net написав:
  ihorsic написав:Нажаль банк йде з Дніпра....

Это уже не превый раз. Как только припекает на фронте, так они сразу включают свал. Но, самое смешное, что помещение - их собственность и продавать они его не хотят. Если они думают, что война доберётся до Днепра, то почему не продают помещение? А если думают, что не доберётся, то почему сваливают? В общем, логика там отсутствует напрочь. Пока все пишут заявы на выплату процентов и тела на другие банки, которые работают в Днепре.

В Swedbank я отримав достроково відсоток і тіло депозиту на касі банку. Банки з українським капіталом не для валюти і тим паче маленькі банки
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 20:38

Re: КомІнвестБанк

Банка наче працює. Проценти справно виплачують.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 07:51

  Investor_K написав:Банка наче працює. Проценти справно виплачують.

Під 17% є сенс докинути на депозит?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 07:56

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Банка наче працює. Проценти справно виплачують.

Під 17% є сенс докинути на депозит?

Якщо під 17% не можна відкрити, то сенс докинути звичайно є.
nord
 
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