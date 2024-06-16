RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
КомІнвестБанк

КомІнвестБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

КомІнвестБанк 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 23:54

  ihorsic написав:Нажаль банк йде з Дніпра....

Это уже не превый раз. Как только припекает на фронте, так они сразу включают свал. Но, самое смешное, что помещение - их собственность и продавать они его не хотят. Если они думают, что война доберётся до Днепра, то почему не продают помещение? А если думают, что не доберётся, то почему сваливают? В общем, логика там отсутствует напрочь. Пока все пишут заявы на выплату процентов и тела на другие банки, которые работают в Днепре.
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3167
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 13:46

  deneg net написав:
  ihorsic написав:Нажаль банк йде з Дніпра....

Это уже не превый раз. Как только припекает на фронте, так они сразу включают свал. Но, самое смешное, что помещение - их собственность и продавать они его не хотят. Если они думают, что война доберётся до Днепра, то почему не продают помещение? А если думают, что не доберётся, то почему сваливают? В общем, логика там отсутствует напрочь. Пока все пишут заявы на выплату процентов и тела на другие банки, которые работают в Днепре.

В Swedbank я отримав достроково відсоток і тіло депозиту на касі банку. Банки з українським капіталом не для валюти і тим паче маленькі банки
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16943
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 20:38

Re: КомІнвестБанк

Банка наче працює. Проценти справно виплачують.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9903
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 897 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 07:51

  Investor_K написав:Банка наче працює. Проценти справно виплачують.

Під 17% є сенс докинути на депозит?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9903
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 897 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 07:56

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Банка наче працює. Проценти справно виплачують.

Під 17% є сенс докинути на депозит?

Якщо під 17% не можна відкрити, то сенс докинути звичайно є.
nord
 
Повідомлень: 447
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 11:52

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Банка наче працює. Проценти справно виплачують.

Під 17% є сенс докинути на депозит?
5 річний ?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16943
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 13:29

Re: КомІнвестБанк

В гривню - шибанутые? ТЦК додому не заходили?
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 830
З нами з: 05.07.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 16:48

  vpchelko написав:В гривню - шибанутые? ТЦК додому не заходили?

Ходят постоянно...
nord
 
Повідомлень: 447
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 17:01

  vpchelko написав:В гривню - шибанутые? ТЦК додому не заходили?

Если в валюту - то ТЦК не будет заходить?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9903
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 897 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 17:02

  sens написав:
  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Банка наче працює. Проценти справно виплачують.

Під 17% є сенс докинути на депозит?
5 річний ?

Так
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9903
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 897 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.