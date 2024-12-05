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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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КомІнвестБанк

КомІнвестБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

КомІнвестБанк 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 14:56

АТ “КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК” віднесено до категорії неплатоспроможних
https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-komertsiyniy-investitsiyniy-bank-vidneseno-do-kategoriyi-neplatospromojnih
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 17:01

  Bosstone написав:АТ “КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК” віднесено до категорії неплатоспроможних
https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-komertsiyniy-investitsiyniy-bank-vidneseno-do-kategoriyi-neplatospromojnih

Зовсім трішки не дочекався повернення 5 річного вкладу. Буде після нового року гроші
sens
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Повідомлень: 17985
З нами з: 12.09.13
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Подякували: 945 раз.
 
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  #<1 ... 5678
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