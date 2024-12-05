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КомІнвестБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 гру, 2024 14:56
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Bosstone
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Додано: Чет 05 гру, 2024 17:01
Зовсім трішки не дочекався повернення 5 річного вкладу. Буде після нового року гроші
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sens
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