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Обслуговування в українських
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КомІнвестБанк

КомІнвестБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

КомІнвестБанк 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 14:56

АТ “КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК” віднесено до категорії неплатоспроможних
https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-komertsiyniy-investitsiyniy-bank-vidneseno-do-kategoriyi-neplatospromojnih
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 17:01

  Bosstone написав:АТ “КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК” віднесено до категорії неплатоспроможних
https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-komertsiyniy-investitsiyniy-bank-vidneseno-do-kategoriyi-neplatospromojnih

Зовсім трішки не дочекався повернення 5 річного вкладу. Буде після нового року гроші
sens
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 18:45

sens
Я теж. На коли початок виплат? Цікаво, а їхній коньячок нальють?
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 18:52

  sens написав:
  Bosstone написав:АТ “КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК” віднесено до категорії неплатоспроможних
https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-komertsiyniy-investitsiyniy-bank-vidneseno-do-kategoriyi-neplatospromojnih

Зовсім трішки не дочекався повернення 5 річного вкладу. Буде після нового року гроші

Це під який % клали? Є профіт?
tarasum
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Повідомлень: 696
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 19:34

  tarasum написав:
  sens написав:
  Bosstone написав:АТ “КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК” віднесено до категорії неплатоспроможних
https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-komertsiyniy-investitsiyniy-bank-vidneseno-do-kategoriyi-neplatospromojnih

Зовсім трішки не дочекався повернення 5 річного вкладу. Буде після нового року гроші

Це під який % клали? Є профіт?

В мене депо був під 15%. Пролежав майже п'ять років. Рахуємо: 15х5=75%х0,805=60% чистими
Коли я відкривав цей депо, то долар був приблизно 27.
27 + 60% = 43,2
Зараз курс приблизно 41,8, тобто якщо рахувати по долару, то маленький профіт є.
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 19:53

  Bosstone написав:АТ “КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК” віднесено до категорії неплатоспроможних
https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-komertsiyniy-investitsiyniy-bank-vidneseno-do-kategoriyi-neplatospromojnih

У січні мав закінчитися 5 річний депо. Відкривав ще до війни та ковіду.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 19:53

  tarasum написав:
  sens написав:
  Bosstone написав:АТ “КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК” віднесено до категорії неплатоспроможних
https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-komertsiyniy-investitsiyniy-bank-vidneseno-do-kategoriyi-neplatospromojnih

Зовсім трішки не дочекався повернення 5 річного вкладу. Буде після нового року гроші

Це під який % клали? Є профіт?

17%
Investor_K
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  #<1 ... 5678
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