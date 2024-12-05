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КомІнвестБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 гру, 2024 14:56
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Bosstone
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Додано: Чет 05 гру, 2024 17:01
Зовсім трішки не дочекався повернення 5 річного вкладу. Буде після нового року гроші
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sens
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Додано: Чет 05 гру, 2024 18:45
sens
Я теж. На коли початок виплат? Цікаво, а їхній коньячок нальють?
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deneg net
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Додано: Чет 05 гру, 2024 18:52
sens написав:
Зовсім трішки не дочекався повернення 5 річного вкладу. Буде після нового року гроші
Це під який % клали? Є профіт?
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tarasum
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Додано: Чет 05 гру, 2024 19:34
tarasum написав: sens написав:
Зовсім трішки не дочекався повернення 5 річного вкладу. Буде після нового року гроші
Це під який % клали? Є профіт?
В мене депо був під 15%. Пролежав майже п'ять років. Рахуємо: 15х5=75%х0,805=60% чистими
Коли я відкривав цей депо, то долар був приблизно 27.
27 + 60% = 43,2
Зараз курс приблизно 41,8, тобто якщо рахувати по долару, то маленький профіт є.
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deneg net
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Додано: Чет 05 гру, 2024 19:53
У січні мав закінчитися 5 річний депо. Відкривав ще до війни та ковіду.
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Investor_K
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Додано: Чет 05 гру, 2024 19:53
tarasum написав: sens написав:
Зовсім трішки не дочекався повернення 5 річного вкладу. Буде після нового року гроші
Це під який % клали? Є профіт?
17%
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Investor_K
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