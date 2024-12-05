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Обслуговування в українських
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КомІнвестБанк

КомІнвестБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

КомІнвестБанк 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 14:56

АТ “КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК” віднесено до категорії неплатоспроможних
https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-komertsiyniy-investitsiyniy-bank-vidneseno-do-kategoriyi-neplatospromojnih
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 17:01

  Bosstone написав:АТ “КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК” віднесено до категорії неплатоспроможних
https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-komertsiyniy-investitsiyniy-bank-vidneseno-do-kategoriyi-neplatospromojnih

Зовсім трішки не дочекався повернення 5 річного вкладу. Буде після нового року гроші
sens
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 18:45

sens
Я теж. На коли початок виплат? Цікаво, а їхній коньячок нальють?
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 18:52

  sens написав:
  Bosstone написав:АТ “КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК” віднесено до категорії неплатоспроможних
https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-komertsiyniy-investitsiyniy-bank-vidneseno-do-kategoriyi-neplatospromojnih

Зовсім трішки не дочекався повернення 5 річного вкладу. Буде після нового року гроші

Це під який % клали? Є профіт?
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 19:34

  tarasum написав:
  sens написав:
  Bosstone написав:АТ “КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК” віднесено до категорії неплатоспроможних
https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-komertsiyniy-investitsiyniy-bank-vidneseno-do-kategoriyi-neplatospromojnih

Зовсім трішки не дочекався повернення 5 річного вкладу. Буде після нового року гроші

Це під який % клали? Є профіт?

В мене депо був під 15%. Пролежав майже п'ять років. Рахуємо: 15х5=75%х0,805=60% чистими
Коли я відкривав цей депо, то долар був приблизно 27.
27 + 60% = 43,2
Зараз курс приблизно 41,8, тобто якщо рахувати по долару, то маленький профіт є.
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 19:53

  Bosstone написав:АТ “КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК” віднесено до категорії неплатоспроможних
https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-komertsiyniy-investitsiyniy-bank-vidneseno-do-kategoriyi-neplatospromojnih

У січні мав закінчитися 5 річний депо. Відкривав ще до війни та ковіду.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 19:53

  tarasum написав:
  sens написав:
  Bosstone написав:АТ “КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК” віднесено до категорії неплатоспроможних
https://bank.gov.ua/ua/news/all/at-komertsiyniy-investitsiyniy-bank-vidneseno-do-kategoriyi-neplatospromojnih

Зовсім трішки не дочекався повернення 5 річного вкладу. Буде після нового року гроші

Це під який % клали? Є профіт?

17%
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 21:01

Взоржав громогласно!

05.12.2024

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМІНБАНК» (АТ «КОМІНБАНК») — це стабільно працююча фінансова установа, яка жодним чином не пов’язана з Комерційним інвестиційним банком, що припинив свою діяльність.

На жаль, через схожість назв деякі джерела помилково пов’язли дві установи.

ВАЖЛИВО! Закликаємо всіх уважно перевіряти інформацію, звертаючи увагу на повну назву банку — АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМІНБАНК» та місто реєстрації.

Наголошуємо, що АТ «КОМІНБАНК» — банк, який працює на ринку України вже понад три десятиліття.

3 грудня 2024 року банк відзначив 31-у річницю з моменту свого заснування. Протягом цього часу АТ «КОМІНБАНК» незмінно підтримує своїх клієнтів, сприяє розвитку бізнесу та впроваджує затребувані фінансові рішення.

Історія назви АТ «КОМІНБАНК»

Акціонерне товариство «Комерційний Індустріальний Банк» (АТ «КІБ») було засноване в 1993 році.
https://cib.com.ua/uk/about/news/at-kom ... oji-roboti
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 21:07

  Solar_simfi написав:05.12.2024

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМІНБАНК» (АТ «КОМІНБАНК») — це стабільно працююча фінансова установа, яка жодним чином не пов’язана з Комерційним інвестиційним банком, що припинив свою діяльність.

На жаль, через схожість назв деякі джерела помилково пов’язли дві установи.

ВАЖЛИВО! Закликаємо всіх уважно перевіряти інформацію, звертаючи увагу на повну назву банку — АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМІНБАНК» та місто реєстрації.

Наголошуємо, що АТ «КОМІНБАНК» — банк, який працює на ринку України вже понад три десятиліття.

3 грудня 2024 року банк відзначив 31-у річницю з моменту свого заснування. Протягом цього часу АТ «КОМІНБАНК» незмінно підтримує своїх клієнтів, сприяє розвитку бізнесу та впроваджує затребувані фінансові рішення.

Історія назви АТ «КОМІНБАНК»

Акціонерне товариство «Комерційний Індустріальний Банк» (АТ «КІБ») було засноване в 1993 році.
https://cib.com.ua/uk/about/news/at-kom ... oji-roboti

Чи можете тут викласти ваше громогласне ржання?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 21:11

Investor_K, а ви з якою метою цікавитесь? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Solar_simfi
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  #<1 ... 6789>
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