КомІнвестБанк

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 гру, 2024 14:56
АТ “КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК” віднесено до категорії неплатоспроможних
Додано: Чет 05 гру, 2024 17:01
Зовсім трішки не дочекався повернення 5 річного вкладу. Буде після нового року гроші
Додано: Чет 05 гру, 2024 18:52
Це під який % клали? Є профіт?
Додано: Чет 05 гру, 2024 19:34
В мене депо був під 15%. Пролежав майже п'ять років. Рахуємо: 15х5=75%х0,805=60% чистими
Коли я відкривав цей депо, то долар був приблизно 27.
27 + 60% = 43,2
Зараз курс приблизно 41,8, тобто якщо рахувати по долару, то маленький профіт є.
Додано: Чет 05 гру, 2024 19:53
У січні мав закінчитися 5 річний депо. Відкривав ще до війни та ковіду.
Додано: Чет 05 гру, 2024 19:53
17%
Додано: Чет 05 гру, 2024 21:01
Взоржав громогласно!
05.12.2024
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМІНБАНК» (АТ «КОМІНБАНК») — це стабільно працююча фінансова установа, яка жодним чином не пов’язана з Комерційним інвестиційним банком, що припинив свою діяльність.
На жаль, через схожість назв деякі джерела помилково пов’язли дві установи.
ВАЖЛИВО! Закликаємо всіх уважно перевіряти інформацію, звертаючи увагу на повну назву банку — АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМІНБАНК» та місто реєстрації.
Наголошуємо, що АТ «КОМІНБАНК» — банк, який працює на ринку України вже понад три десятиліття.
3 грудня 2024 року банк відзначив 31-у річницю з моменту свого заснування. Протягом цього часу АТ «КОМІНБАНК» незмінно підтримує своїх клієнтів, сприяє розвитку бізнесу та впроваджує затребувані фінансові рішення.
Історія назви АТ «КОМІНБАНК»
Акціонерне товариство «Комерційний Індустріальний Банк» (АТ «КІБ») було засноване в 1993 році.
Додано: Чет 05 гру, 2024 21:07
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