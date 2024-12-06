З метою послухати
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 гру, 2024 21:22
Додано: П'ят 06 гру, 2024 05:53
Re: КомІнвестБанк
Хмм а когда выплаты будут?
Додано: П'ят 06 гру, 2024 09:22
Додано: П'ят 06 гру, 2024 12:14
Re: КомІнвестБанк
А у мене ще була ідея поповнити той вклад. Добре що не встиг
Додано: П'ят 06 гру, 2024 16:01
Розпочато процедуру виведення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – АТ «КОМІНВЕСТБАНК») з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 06 грудня 2024 року до 05 січня 2025 року (включно).
Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з делегуванням усіх повноважень тимчасового адміністратора АТ «КОМІНВЕСТБАНК», визначених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон), зокрема, абзацом другим частини першої статті 36, статтями 37, 38 Закону, строком на один місяць з 06 грудня 2024 року до 05 січня 2025 року (включно) призначено начальника відділу запровадження тимчасової адміністрації управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Штогріну Ірину Вікторівну.
Про час та порядок виплат вкладникам АТ «КОМІНВЕСТБАНК» буде повідомлено додатково на офіційному вебсайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб —
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