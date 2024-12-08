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КомІнвестБанк -
тимчасова адміністрація

КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 891011>

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КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 13:19

  Investor_K написав:А у мене ще була ідея поповнити той вклад. Добре що не встиг

А я встиг. :(
nord
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 14:40

  nord написав:
  Investor_K написав:Який банк виплачуватиме?

Банки-агенти, що здійснюють виплати:
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
АБ «УКРГАЗБАНК»
АТ «ПУМБ»
АТ «Ідея Банк»
АТ «УНІВЕРСАЛБАНК»
АТ «СЕНС БАНК
АТ «ПРАВЕКСБАНК»
АТ «КРЕДОБАНК»
АТ «ТАСКОМБАНК»
АБ «Південний»
АТ «Ощадбанк»
АТ «БАНКІНВЕСТИЦІЙ і ЗАОЩАДЖЕНЬ»
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»
АТ «АБ «РАДАБАНК»
АТ «А-БАНК»

Це взагалі чи конкретно для Комінвестбанку?
Востаннє редагувалось Investor_K в Суб 07 гру, 2024 14:41, всього редагувалось 1 раз.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 14:41

  nord написав:
  Investor_K написав:А у мене ще була ідея поповнити той вклад. Добре що не встиг

А я встиг. :(

Молодець. Щасливчик.
Investor_K
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Повідомлень: 10086
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 17:40

  Investor_K написав:
  nord написав:
  Investor_K написав:Який банк виплачуватиме?

Банки-агенти, що здійснюють виплати:
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
АБ «УКРГАЗБАНК»
АТ «ПУМБ»
АТ «Ідея Банк»
АТ «УНІВЕРСАЛБАНК»
АТ «СЕНС БАНК
АТ «ПРАВЕКСБАНК»
АТ «КРЕДОБАНК»
АТ «ТАСКОМБАНК»
АБ «Південний»
АТ «Ощадбанк»
АТ «БАНКІНВЕСТИЦІЙ і ЗАОЩАДЖЕНЬ»
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»
АТ «АБ «РАДАБАНК»
АТ «А-БАНК»

Це взагалі чи конкретно для Комінвестбанку?

Всі названі банки уповноважені робити виплати. Вибір за Вами. Не прорахуйтесь, як з Комінвестом. :)
Востаннє редагувалось nord в Суб 07 гру, 2024 17:43, всього редагувалось 1 раз.
nord
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 17:42

  Investor_K написав:
  nord написав:
  Investor_K написав:А у мене ще була ідея поповнити той вклад. Добре що не встиг

А я встиг. :(

Молодець. Щасливчик.

Я взагалі з везучих. :wink:
nord
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 12:10

  nord написав:Всі названі банки уповноважені робити виплати. Вибір за Вами. Не прорахуйтесь, як з Комінвестом. :)

А хто сказав, що ми прорахувались? Я отримував майже 5 років %%, а зараз отримаю виплату з фонда. Це прорахувався той хто жирно поповнився і не вспів навіть відсотки отримати :D
deneg net
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 13:19

  deneg net написав:
  nord написав:Всі названі банки уповноважені робити виплати. Вибір за Вами. Не прорахуйтесь, як з Комінвестом. :)

А хто сказав, що ми прорахувались? Я отримував майже 5 років %%, а зараз отримаю виплату з фонда. Це прорахувався той хто жирно поповнився і не вспів навіть відсотки отримати :D

І я також не жалкую. Жаль, що було лише 900000 грн
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 13:20

Я б мабуть краще через А банк отримав
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 14:27

  Investor_K написав:Я б мабуть краще через А банк отримав

Дуже хочеться з ботом поспілкуватись, який знає лише одне повідомлення: "надійшліть документи про походження коштів"?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 14:32

  M-Audio написав:
  Investor_K написав:Я б мабуть краще через А банк отримав

Дуже хочеться з ботом поспілкуватись, який знає лише одне повідомлення: "надійшліть документи про походження коштів"?

+100
А банка будет морозится, а тем более когда сумма больше 100тыс.грн.
Конечно можно посудиться с абанкой кто захочет))
Игорь Алексеевич
 
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