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КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 07 гру, 2024 13:19
Investor_K написав:
А у мене ще була ідея поповнити той вклад. Добре що не встиг
А я встиг.
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Додано: Суб 07 гру, 2024 14:40
nord написав: Investor_K написав:
Який банк виплачуватиме?
Банки-агенти, що здійснюють виплати:
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
АБ «УКРГАЗБАНК»
АТ «ПУМБ»
АТ «Ідея Банк»
АТ «УНІВЕРСАЛБАНК»
АТ «СЕНС БАНК
АТ «ПРАВЕКСБАНК»
АТ «КРЕДОБАНК»
АТ «ТАСКОМБАНК»
АБ «Південний»
АТ «Ощадбанк»
АТ «БАНКІНВЕСТИЦІЙ і ЗАОЩАДЖЕНЬ»
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»
АТ «АБ «РАДАБАНК»
АТ «А-БАНК»
Це взагалі чи конкретно для Комінвестбанку?
Востаннє редагувалось Investor_K
в Суб 07 гру, 2024 14:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 07 гру, 2024 17:40
Investor_K написав: nord написав: Investor_K написав:
Який банк виплачуватиме?
Банки-агенти, що здійснюють виплати:
АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
АБ «УКРГАЗБАНК»
АТ «ПУМБ»
АТ «Ідея Банк»
АТ «УНІВЕРСАЛБАНК»
АТ «СЕНС БАНК
АТ «ПРАВЕКСБАНК»
АТ «КРЕДОБАНК»
АТ «ТАСКОМБАНК»
АБ «Південний»
АТ «Ощадбанк»
АТ «БАНКІНВЕСТИЦІЙ і ЗАОЩАДЖЕНЬ»
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»
АТ «АБ «РАДАБАНК»
АТ «А-БАНК»
Це взагалі чи конкретно для Комінвестбанку?
Всі названі банки уповноважені робити виплати. Вибір за Вами. Не прорахуйтесь, як з Комінвестом.
Востаннє редагувалось nord
в Суб 07 гру, 2024 17:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 07 гру, 2024 17:42
Investor_K написав: nord написав: Investor_K написав:
А у мене ще була ідея поповнити той вклад. Добре що не встиг
А я встиг.
Молодець. Щасливчик.
Я взагалі з везучих.
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Додано: Нед 08 гру, 2024 13:19
І я також не жалкую. Жаль, що було лише 900000 грн
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Investor_K
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Додано: Нед 08 гру, 2024 13:20
Я б мабуть краще через А банк отримав
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Investor_K
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Додано: Нед 08 гру, 2024 14:27
Investor_K написав:
Я б мабуть краще через А банк отримав
Дуже хочеться з ботом поспілкуватись, який знає лише одне повідомлення: "надійшліть документи про походження коштів"?
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Додано: Нед 08 гру, 2024 14:32
M-Audio написав: Investor_K написав:
Я б мабуть краще через А банк отримав
Дуже хочеться з ботом поспілкуватись, який знає лише одне повідомлення: "надійшліть документи про походження коштів"?
+100
А банка будет морозится, а тем более когда сумма больше 100тыс.грн.
Конечно можно посудиться с абанкой кто захочет))
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