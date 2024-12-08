КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація

Я цього питання не боюся. Усі маі банки про це запитували. Докази є.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 08 гру, 2024 14:46
Додано: Нед 08 гру, 2024 15:00
Как они могут быть, если они лежали на деле. А им нужны доки за последние 2 года. Доказывать будете боту вечно))
Додано: Нед 08 гру, 2024 17:45
Додано: Нед 08 гру, 2024 17:52
Так питання навіть не в доказах, а в тому, що їх часто ніхто не розглядає. Тобто клієнт відправляє скан документа, і через секунду отримує від бота ту ж саму вимогу про документи, і так по колу. Аж поки не напише скргу на Мінфіні.
Додано: Нед 08 гру, 2024 18:00
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