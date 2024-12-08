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КомІнвестБанк -
тимчасова адміністрація

КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 891011

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КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 14:46

  M-Audio написав:
  Investor_K написав:Я б мабуть краще через А банк отримав

Дуже хочеться з ботом поспілкуватись, який знає лише одне повідомлення: "надійшліть документи про походження коштів"?

Я цього питання не боюся. Усі маі банки про це запитували. Докази є.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 15:00

  Investor_K написав:
  M-Audio написав:
  Investor_K написав:Я б мабуть краще через А банк отримав

Дуже хочеться з ботом поспілкуватись, який знає лише одне повідомлення: "надійшліть документи про походження коштів"?

Я цього питання не боюся. Усі маі банки про це запитували. Докази є.
Как они могут быть, если они лежали на деле. А им нужны доки за последние 2 года. Доказывать будете боту вечно))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 17:45

  Investor_K написав:Я б мабуть краще через А банк отримав

Чим саме краще?
nord
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 17:52

  Investor_K написав:
  M-Audio написав:
  Investor_K написав:Я б мабуть краще через А банк отримав

Дуже хочеться з ботом поспілкуватись, який знає лише одне повідомлення: "надійшліть документи про походження коштів"?

Я цього питання не боюся. Усі маі банки про це запитували. Докази є.

Так питання навіть не в доказах, а в тому, що їх часто ніхто не розглядає. Тобто клієнт відправляє скан документа, і через секунду отримує від бота ту ж саму вимогу про документи, і так по колу. Аж поки не напише скргу на Мінфіні.
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 18:00

  nord написав:
  Investor_K написав:Я б мабуть краще через А банк отримав

Чим саме краще?

Люблю екстрім
Investor_K
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