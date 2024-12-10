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КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 08 гру, 2024 14:46
M-Audio написав: Investor_K написав:
Я б мабуть краще через А банк отримав
Дуже хочеться з ботом поспілкуватись, який знає лише одне повідомлення: "надійшліть документи про походження коштів"?
Я цього питання не боюся. Усі маі банки про це запитували. Докази є.
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Додано: Нед 08 гру, 2024 15:00
Investor_K написав: M-Audio написав: Investor_K написав:
Я б мабуть краще через А банк отримав
Дуже хочеться з ботом поспілкуватись, який знає лише одне повідомлення: "надійшліть документи про походження коштів"?
Я цього питання не боюся. Усі маі банки про це запитували. Докази є.
Как они могут быть, если они лежали на деле. А им нужны доки за последние 2 года. Доказывать будете боту вечно))
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Додано: Нед 08 гру, 2024 17:45
Investor_K написав:
Я б мабуть краще
через А банк отримав
Чим саме краще?
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nord
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Додано: Нед 08 гру, 2024 17:52
Investor_K написав: M-Audio написав: Investor_K написав:
Я б мабуть краще через А банк отримав
Дуже хочеться з ботом поспілкуватись, який знає лише одне повідомлення: "надійшліть документи про походження коштів"?
Я цього питання не боюся. Усі маі банки про це запитували. Докази є.
Так питання навіть не в доказах, а в тому, що їх часто ніхто не розглядає. Тобто клієнт відправляє скан документа, і через секунду отримує від бота ту ж саму вимогу про документи, і так по колу. Аж поки не напише скргу на Мінфіні.
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M-Audio
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Додано: Нед 08 гру, 2024 18:00
nord написав: Investor_K написав:
Я б мабуть краще
через А банк отримав
Чим саме краще?
Люблю екстрім
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Додано: Пон 09 гру, 2024 16:30
Investor_K написав: nord написав: Investor_K написав:
Я б мабуть краще
через А банк отримав
Чим саме краще?
Люблю екстрім
Удачі Вам!
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Додано: Вів 10 гру, 2024 17:59
А в яких банках можна онлайн отримати черех їх додаток? Знаю Приват, Газмяс, Пумба. Хто ще?
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la9
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Додано: Вів 10 гру, 2024 18:50
la9 написав:
А в яких банках можна онлайн отримати черех їх додаток? Знаю Приват, Газмяс, Пумба. Хто ще?
ТАС, Сенс, Південний.
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nord
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