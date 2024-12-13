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КомІнвестБанк -
тимчасова адміністрація

КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
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2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 09:00

Re: КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація

Шукають інвесторів? Може, хто з форумчан прикупить цей актив?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 15:03

  Investor_K написав:Шукають інвесторів? Може, хто з форумчан прикупить цей актив?


Там мабуть і стілець у касира був орендований, шо там купувать?
ziks
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 17:39

  ziks написав:
  Investor_K написав:Шукають інвесторів? Може, хто з форумчан прикупить цей актив?


Там мабуть і стілець у касира був орендований, шо там купувать?

Ничего подобного, у них большинство отделений было в собственных помещениях. Думаю, что и другие активы были. Не такие они и бедные как кажется.
deneg net
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:16

Re: КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація

Так наразі відсотки на депозит нараховуються? Його ж не визнали банкрутом. Просто управління від фонду
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:18

Бо мені гроші потрібні.
Investor_K
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