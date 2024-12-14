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КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 12 гру, 2024 09:00
Шукають інвесторів? Може, хто з форумчан прикупить цей актив?
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Investor_K
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 15:03
Investor_K написав:
Шукають інвесторів? Може, хто з форумчан прикупить цей актив?
Там мабуть і стілець у касира був орендований, шо там купувать?
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ziks
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 17:39
ziks написав: Investor_K написав:
Шукають інвесторів? Може, хто з форумчан прикупить цей актив?
Там мабуть і стілець у касира був орендований, шо там купувать?
Ничего подобного, у них большинство отделений было в собственных помещениях. Думаю, что и другие активы были. Не такие они и бедные как кажется.
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deneg net
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:16
Так наразі відсотки на депозит нараховуються? Його ж не визнали банкрутом. Просто управління від фонду
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Investor_K
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:18
Бо мені гроші потрібні.
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Investor_K
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 23:13
Investor_K написав:
Так наразі відсотки на депозит нараховуються? Його ж не визнали банкрутом. Просто управління від фонду
ніт
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deneg net
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Додано: Суб 14 гру, 2024 09:44
deneg net написав: Investor_K написав:
Так наразі відсотки на депозит нараховуються? Його ж не визнали банкрутом. Просто управління від фонду
ніт
І що мені робити? Я ж звик до пасивного доходу
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Investor_K
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Додано: Суб 14 гру, 2024 17:36
deneg net написав: ziks написав: Investor_K написав:
Шукають інвесторів? Може, хто з форумчан прикупить цей актив?
Там мабуть і стілець у касира був орендований, шо там купувать?
Ничего подобного, у них большинство отделений было в собственных помещениях. Думаю, что и другие активы были. Не такие они и бедные как кажется.
У них велика кількість ОВДП.
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nord
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Додано: Суб 14 гру, 2024 17:37
Investor_K написав: deneg net написав: Investor_K написав:
Так наразі відсотки на депозит нараховуються? Його ж не визнали банкрутом. Просто управління від фонду
ніт
І що мені робити? Я ж звик до пасивного доходу
Це шкідлива звичка.
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