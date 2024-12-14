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КомІнвестБанк -
тимчасова адміністрація

КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 09:00

Re: КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація

Шукають інвесторів? Може, хто з форумчан прикупить цей актив?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 15:03

  Investor_K написав:Шукають інвесторів? Може, хто з форумчан прикупить цей актив?


Там мабуть і стілець у касира був орендований, шо там купувать?
ziks
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 17:39

  ziks написав:
  Investor_K написав:Шукають інвесторів? Може, хто з форумчан прикупить цей актив?


Там мабуть і стілець у касира був орендований, шо там купувать?

Ничего подобного, у них большинство отделений было в собственных помещениях. Думаю, что и другие активы были. Не такие они и бедные как кажется.
deneg net
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:16

Re: КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація

Так наразі відсотки на депозит нараховуються? Його ж не визнали банкрутом. Просто управління від фонду
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 19:18

Бо мені гроші потрібні.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 23:13

  Investor_K написав:Так наразі відсотки на депозит нараховуються? Його ж не визнали банкрутом. Просто управління від фонду

ніт
deneg net
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 09:44

  deneg net написав:
  Investor_K написав:Так наразі відсотки на депозит нараховуються? Його ж не визнали банкрутом. Просто управління від фонду

ніт

І що мені робити? Я ж звик до пасивного доходу
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 17:36

  deneg net написав:
  ziks написав:
  Investor_K написав:Шукають інвесторів? Може, хто з форумчан прикупить цей актив?


Там мабуть і стілець у касира був орендований, шо там купувать?

Ничего подобного, у них большинство отделений было в собственных помещениях. Думаю, что и другие активы были. Не такие они и бедные как кажется.

У них велика кількість ОВДП.
nord
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 17:37

  Investor_K написав:
  deneg net написав:
  Investor_K написав:Так наразі відсотки на депозит нараховуються? Його ж не визнали банкрутом. Просто управління від фонду

ніт

І що мені робити? Я ж звик до пасивного доходу

Це шкідлива звичка. :wink:
nord
 
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