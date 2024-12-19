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КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 16 гру, 2024 20:12
Так я ж з дубинкою працюю в охороні супермаркету. Подобається мені ця справа.
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Investor_K
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Додано: Вів 17 гру, 2024 12:10
А який курс зафіксований (долар та євро) на 6 грудня 2024р?
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VASH
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Додано: Сер 18 гру, 2024 19:52
Валюта догори і вклади в банці знецінюються. Що робити?
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Investor_K
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Додано: Чет 19 гру, 2024 15:20
Investor_K написав:
Валюта догори і вклади в банці знецінюються. Що робити?
Фіксувати збитки.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 15:37
когда, примерно, ожидать выплаты?
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la9
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Додано: Чет 19 гру, 2024 19:10
la9
Банк дуже малий, ніяких проблем фонду гарантування не створює.
Думаю безпосередньо після 5.01.25 почнуть з тих, у кого депозити закінчилися до 6.12.24 (або у кого гроші були на поточному (текущем) рахунку.
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VASH
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Додано: Чет 19 гру, 2024 19:49
VASH написав:la9
Банк дуже малий, ніяких проблем фонду гарантування не створює.
Думаю безпосередньо після 5.01.25 почнуть з тих, у кого депозити закінчилися до 6.12.24 (або у кого гроші були на поточному (текущем) рахунку.
Якими купюрами повертатимуть? Бо я привередливий
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Investor_K
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Додано: Чет 19 гру, 2024 20:14
la9 написав:
когда, примерно, ожидать выплаты?
Виплати почнуться не пізніше 20 робочих днів з моменту запровадження адміністрації. А може й раніше. Такі випадки були.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 20:22
Investor_K написав: VASH написав:la9
Банк дуже малий, ніяких проблем фонду гарантування не створює.
Думаю безпосередньо після 5.01.25 почнуть з тих, у кого депозити закінчилися до 6.12.24 (або у кого гроші були на поточному (текущем) рахунку.
Якими купюрами повертатимуть? Бо я привередливий
Как всегда, новыми синими сотками с номерами подряд
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