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КомІнвестБанк -
тимчасова адміністрація

КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 10111213

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КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація 3 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 20:12

Так я ж з дубинкою працюю в охороні супермаркету. Подобається мені ця справа.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 12:10

Re: КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація

А який курс зафіксований (долар та євро) на 6 грудня 2024р?
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 19:52

Re: КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація

Валюта догори і вклади в банці знецінюються. Що робити?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 15:20

  Investor_K написав:Валюта догори і вклади в банці знецінюються. Що робити?

Фіксувати збитки.
nord
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 15:37

когда, примерно, ожидать выплаты?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 19:10

la9
Банк дуже малий, ніяких проблем фонду гарантування не створює.
Думаю безпосередньо після 5.01.25 почнуть з тих, у кого депозити закінчилися до 6.12.24 (або у кого гроші були на поточному (текущем) рахунку.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 19:49

  VASH написав:la9
Банк дуже малий, ніяких проблем фонду гарантування не створює.
Думаю безпосередньо після 5.01.25 почнуть з тих, у кого депозити закінчилися до 6.12.24 (або у кого гроші були на поточному (текущем) рахунку.

Якими купюрами повертатимуть? Бо я привередливий
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 20:14

  la9 написав:когда, примерно, ожидать выплаты?

Виплати почнуться не пізніше 20 робочих днів з моменту запровадження адміністрації. А може й раніше. Такі випадки були.
nord
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 20:22

  Investor_K написав:
  VASH написав:la9
Банк дуже малий, ніяких проблем фонду гарантування не створює.
Думаю безпосередньо після 5.01.25 почнуть з тих, у кого депозити закінчилися до 6.12.24 (або у кого гроші були на поточному (текущем) рахунку.

Якими купюрами повертатимуть? Бо я привередливий

Как всегда, новыми синими сотками с номерами подряд :D
deneg net
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