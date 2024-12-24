Найбільш ймовірно, що саме так. Дзвонив на гарячку фонду - там лише загальні слова.
|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 21 гру, 2024 12:31
Додано: Нед 22 гру, 2024 07:24
Додано: Нед 22 гру, 2024 12:37
Re: КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація
Поки що в Абанк або Приват
Додано: Пон 23 гру, 2024 07:17
Додано: Вів 24 гру, 2024 16:12
Додано: Вів 24 гру, 2024 16:59
Re: КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація
Я мабуть в сенсі візьму, щоб зразу овдп купити...
Додано: Вів 24 гру, 2024 17:21
|