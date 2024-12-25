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КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 21 гру, 2024 12:31
sens написав:
Після новорічних свят виплати від Фонду?
Найбільш ймовірно, що саме так. Дзвонив на гарячку фонду - там лише загальні слова.
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Investor_K
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Додано: Нед 22 гру, 2024 07:24
Investor_K написав: sens написав:
Після новорічних свят виплати від Фонду?
Найбільш ймовірно, що саме так. Дзвонив на гарячку фонду - там лише загальні слова.
Куди плануємо готівку замовляти?
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sens
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Додано: Нед 22 гру, 2024 12:37
Поки що в Абанк або Приват
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Investor_K
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Додано: Пон 23 гру, 2024 07:17
Investor_K написав:
Поки що в Абанк або Приват
Онлайн раніше оформлював у пумб
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sens
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Додано: Вів 24 гру, 2024 16:12
sens написав: Investor_K написав:
Поки що в Абанк або Приват
Онлайн раніше оформлював у пумб
В приват24 досить комфортно отримувати.
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nord
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Додано: Вів 24 гру, 2024 16:59
Я мабуть в сенсі візьму, щоб зразу овдп купити...
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chipmunk
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Додано: Вів 24 гру, 2024 17:21
sens написав: Investor_K написав:
Поки що в Абанк або Приват
Онлайн раніше оформлював у пумб
плюсую за пумб
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ukr0014959
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Додано: Вів 24 гру, 2024 18:12
nord написав: sens написав: Investor_K написав:
Поки що в Абанк або Приват
Онлайн раніше оформлював у пумб
В приват24 досить комфортно отримувати.
У чому комфорт?
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Додано: Сер 25 гру, 2024 15:15
Investor_K написав: nord написав: sens написав:
Онлайн раніше оформлював у пумб
В приват24 досить комфортно отримувати.
У чому комфорт?
Дуже швидко.
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Додано: Сер 25 гру, 2024 15:16
chipmunk написав:
Я мабуть в сенсі візьму, щоб зразу овдп купити...
Толково придумано.
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nord
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