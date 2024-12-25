RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
КомІнвестБанк -
тимчасова адміністрація

КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 11121314

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація 3 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 12:31

  sens написав:Після новорічних свят виплати від Фонду?

Найбільш ймовірно, що саме так. Дзвонив на гарячку фонду - там лише загальні слова.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10109
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 906 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 07:24

  Investor_K написав:
  sens написав:Після новорічних свят виплати від Фонду?

Найбільш ймовірно, що саме так. Дзвонив на гарячку фонду - там лише загальні слова.

Куди плануємо готівку замовляти?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17998
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 946 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 12:37

Re: КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація

Поки що в Абанк або Приват
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10109
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 906 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 07:17

  Investor_K написав:Поки що в Абанк або Приват

Онлайн раніше оформлював у пумб
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17998
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 946 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 16:12

  sens написав:
  Investor_K написав:Поки що в Абанк або Приват

Онлайн раніше оформлював у пумб

В приват24 досить комфортно отримувати.
nord
 
Повідомлень: 530
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 16:59

Re: КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація

Я мабуть в сенсі візьму, щоб зразу овдп купити...
chipmunk
 
Повідомлень: 9045
З нами з: 15.04.09
Подякував: 567 раз.
Подякували: 586 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 17:21

  sens написав:
  Investor_K написав:Поки що в Абанк або Приват

Онлайн раніше оформлював у пумб


плюсую за пумб
ukr0014959
 
Повідомлень: 410
З нами з: 05.01.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 18:12

  nord написав:
  sens написав:
  Investor_K написав:Поки що в Абанк або Приват

Онлайн раніше оформлював у пумб

В приват24 досить комфортно отримувати.

У чому комфорт?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10109
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 906 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 15:15

  Investor_K написав:
  nord написав:
  sens написав:Онлайн раніше оформлював у пумб

В приват24 досить комфортно отримувати.

У чому комфорт?

Дуже швидко.
nord
 
Повідомлень: 530
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2024 15:16

  chipmunk написав:Я мабуть в сенсі візьму, щоб зразу овдп купити...

Толково придумано.
nord
 
Повідомлень: 530
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 11121314
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.