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КомІнвестБанк -
тимчасова адміністрація

КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація 3 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 20:25

Re: КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація

По банку тишина?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10108
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 904 раз.
 
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