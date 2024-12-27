RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
КомІнвестБанк -
тимчасова адміністрація

КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 12131415

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація 3 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 20:25

Re: КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація

По банку тишина?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10109
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 904 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:36

  Investor_K написав:По банку тишина?

А зачем шуметь? У фонда есть еще 5 законных рабочих дней до начала выплат.
nord
 
Повідомлень: 533
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 12131415
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.