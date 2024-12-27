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КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 26 гру, 2024 20:25
По банку тишина?
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Investor_K
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:36
Investor_K написав:
По банку тишина?
А зачем шуметь? У фонда есть еще 5 законных рабочих дней до начала выплат.
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nord
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