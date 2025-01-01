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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 26 гру, 2024 20:25
Re: КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація
По банку тишина?
Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:36
Додано: Пон 30 гру, 2024 10:30
Усіх клієнтів Комінвестбанку вітаю з прийдешніми новорічними святами!
Це наші останні свята в якості клієнтів цього банку.
Нехай усім щастить!
Додано: Пон 30 гру, 2024 12:00
Додано: Сер 01 січ, 2025 13:10
З 02 січня 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) розпочинає виплати коштів вкладникам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – АТ «КОМІНВЕСТБАНК»):за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився до 05 грудня 2025 року включно та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки).
Кошти вкладникам АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за цими договорами відшкодовуються в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня 05 грудня 2024 року. Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривні, перераховані за курсом НБУ станом на кінець дня 05 грудня 2024 року.
Виплати коштів вкладникам здійснюються через банки-агенти Фонду, що підключені до Автоматизованої системи виплат Фонду. Отримати відшкодування вкладники можуть безпосередньо у відділенні одного із банків-агентів Фонду або дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку.
Дистанційні виплати здійснюють 6 банків-агентів: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», Акціонерний банк «Південний», АТ «ПУМБ», АТ «ТАСКОМБАНК» та АТ «СЕНС БАНК». Інформацію про порядок здійснення банками дистанційних виплат можна дізнатись, перейшовши за посиланням під назвою кожного банку.
Виплати також проводяться за допомогою мобільного додатку Порталу Дія і їх здійснюють 5 банків-агентів Фонду: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «ПУМБ», АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» та АТ «Ідея Банк».
Додано: Сер 01 січ, 2025 17:03
Re: КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація
Все очікувано, у 20 робочіх днів вклалися. Справа у тому, що частка таких вкладів мізерна - тепер головне коли будуть виплати за іншими вкладами...
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