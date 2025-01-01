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тимчасова адміністрація

КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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20%
1
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0
0
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Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2024 20:25

Re: КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація

По банку тишина?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:36

  Investor_K написав:По банку тишина?

А зачем шуметь? У фонда есть еще 5 законных рабочих дней до начала выплат.
nord
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 10:30

Усіх клієнтів Комінвестбанку вітаю з прийдешніми новорічними святами!
Це наші останні свята в якості клієнтів цього банку.
Нехай усім щастить!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 12:00

  Investor_K написав:Усіх клієнтів Комінвестбанку вітаю з прийдешніми новорічними святами!
Це наші останні свята в якості клієнтів цього банку.
Нехай усім щастить!

Вам теж всього найкращого! До зустрічі в новому році на просторах форуму.
nord
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 13:10

  Investor_K написав:По банку тишина?

З 02 січня 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) розпочинає виплати коштів вкладникам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – АТ «КОМІНВЕСТБАНК»):за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився до 05 грудня 2025 року включно та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки).
Кошти вкладникам АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за цими договорами відшкодовуються в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня 05 грудня 2024 року. Вклади в іноземній валюті відшкодовуються у гривні, перераховані за курсом НБУ станом на кінець дня 05 грудня 2024 року.
Виплати коштів вкладникам здійснюються через банки-агенти Фонду, що підключені до Автоматизованої системи виплат Фонду. Отримати відшкодування вкладники можуть безпосередньо у відділенні одного із банків-агентів Фонду або дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку.
Дистанційні виплати здійснюють 6 банків-агентів: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», Акціонерний банк «Південний», АТ «ПУМБ», АТ «ТАСКОМБАНК» та АТ «СЕНС БАНК». Інформацію про порядок здійснення банками дистанційних виплат можна дізнатись, перейшовши за посиланням під назвою кожного банку.
Виплати також проводяться за допомогою мобільного додатку Порталу Дія і їх здійснюють 5 банків-агентів Фонду: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «ПУМБ», АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» та АТ «Ідея Банк».
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 17:03

Re: КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація

  nord написав:за договорами банківського вкладу, строк дії яких закінчився до 05 грудня 2025 року включно та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки).

Все очікувано, у 20 робочіх днів вклалися. Справа у тому, що частка таких вкладів мізерна - тепер головне коли будуть виплати за іншими вкладами...
VASH
 
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