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КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 02 січ, 2025 21:34
nord написав: ziks написав:
Після звичайних рахунків, через який час завичай фонд стовпчиики має видавати?
Виплати при ліквідації невеликих банків проходять досить швидко. Думаю, через 2-3 тиждні почнуть основні виплати. Можливо, швидше.
Треба, щоб швидше.
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