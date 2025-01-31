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КомІнвестБанк -
тимчасова адміністрація

КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація 3 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
1
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 10:21

На покойника нашелся инвестор - какой-то банк. Покойник - не пустышка, якобы, весьма интересный. Поэтому так быстро и инвестор нашелся. Все, что удалось узнать. Ждем 5.02 - месяц ВА и время принимать решения.
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 12:28

Re: КомІнвестБанк - тимчасова адміністрація

  sens написав:Чекайте мовчки


Добре. А Ви будь-ласка не мовчіть! Робіть хоча б щось.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 19:58

  la9 написав:На покойника нашелся инвестор - какой-то банк. Покойник - не пустышка, якобы, весьма интересный. Поэтому так быстро и инвестор нашелся. Все, что удалось узнать. Ждем 5.02 - месяц ВА и время принимать решения.

Второй месяц ВА.
nord
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 20:02

  nord написав:
  la9 написав:На покойника нашелся инвестор - какой-то банк. Покойник - не пустышка, якобы, весьма интересный. Поэтому так быстро и инвестор нашелся. Все, что удалось узнать. Ждем 5.02 - месяц ВА и время принимать решения.

Второй месяц ВА.

ну да, думаю, все поняли
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 20:28

  Investor_K написав:
  sens написав:Чекайте мовчки


Добре. А Ви будь-ласка не мовчіть! Робіть хоча б щось.

Сенсе. Прошу надати звіт про виконану роботу!
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 18:18

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:
  sens написав:Чекайте мовчки


Добре. А Ви будь-ласка не мовчіть! Робіть хоча б щось.

Сенсе. Прошу надати звіт про виконану роботу!

Сенсе. Що за бездіяльність з вашого боку?
Investor_K
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З нами з: 21.12.09
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