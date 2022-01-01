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Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 лют, 2022 03:20
смотрю по доходной поменяли тарифы - приравняли к "дебетной" - снятие надла без комисс? хм .. что в лиси сдохло?
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 05:50
IMPRINTER написав:
смотрю по доходной поменяли тарифы - приравняли к "дебетной" - снятие надла без комисс? хм .. что в лиси сдохло?
Всегда так было.
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 11:35
lloydbanksua написав: IMPRINTER написав:
смотрю по доходной поменяли тарифы - приравняли к "дебетной" - снятие надла без комисс? хм .. что в лиси сдохло?
Всегда так было.
по моему платно было после того как появилиссь драконовские тарифы - но могу путать ... нал раньбше не интересоввал мог не смотреть на это
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 16:27
IMPRINTER написав: lloydbanksua написав: IMPRINTER написав:
смотрю по доходной поменяли тарифы - приравняли к "дебетной" - снятие надла без комисс? хм .. что в лиси сдохло?
Всегда так было.
по моему платно было после того как появилиссь драконовские тарифы - но могу путать ... нал раньбше не интересоввал мог не смотреть на это
точно всегда было
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la9
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Додано: Суб 05 лют, 2022 15:07
господа коневоды, подскажите, а эта "Дебетная" просто так открывается или тока под депо?
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IMPRINTER
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Додано: Суб 05 лют, 2022 15:09
IMPRINTER написав:
тока под депо?
тока так
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Додано: Вів 22 лют, 2022 19:26
Гілка вмерла ... конь теж
Але глянув курси - а там різні на продаж.
В старій Іконі - 28,9 у вебці (в додатку взагалі не показує курс), але відсутній сам механізм купівлі долара і у веб, і у додатку.
В новому НЕО - продаж 29,2 і наявний механізм обміну і у веб, і у додатку
Чи правильно я розумію - Ікона не проводить ні у веб, ні у додатку ???
Тільки НЕО ?
То для чого у веб і додатку ікони ставити нижчий курс ?
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stas_rst
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Додано: Вів 22 лют, 2022 20:11
stas_rst написав:
То для чого у веб і додатку ікони ставити нижчий курс ?
Курс в icon25 перестал обновляться 19.02, т.е. на данный момент отображается курс по состоянию на 19.02.
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unknownurl
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Додано: Вів 22 лют, 2022 20:23
unknownurl Дякую. У таблицях шановного mustbe тягне ще із веб-айкони мабуть, тому весь день "нєзиблємо" :) ех :(
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stas_rst
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Додано: Вів 29 бер, 2022 15:33
А що, в icon25 не пускає давно? А то картка є, а зайти не можна: "Введенные Вами учетные данные не действительны.". Я такого цирку від банків ще не зустрічав.
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