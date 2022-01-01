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Банк Конкорд

Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 03:20

смотрю по доходной поменяли тарифы - приравняли к "дебетной" - снятие надла без комисс? хм .. что в лиси сдохло?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 05:50

  IMPRINTER написав:смотрю по доходной поменяли тарифы - приравняли к "дебетной" - снятие надла без комисс? хм .. что в лиси сдохло?

Всегда так было.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 11:35

  lloydbanksua написав:
  IMPRINTER написав:смотрю по доходной поменяли тарифы - приравняли к "дебетной" - снятие надла без комисс? хм .. что в лиси сдохло?

Всегда так было.


по моему платно было после того как появилиссь драконовские тарифы - но могу путать ... нал раньбше не интересоввал мог не смотреть на это
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 16:27

  IMPRINTER написав:
  lloydbanksua написав:
  IMPRINTER написав:смотрю по доходной поменяли тарифы - приравняли к "дебетной" - снятие надла без комисс? хм .. что в лиси сдохло?

Всегда так было.


по моему платно было после того как появилиссь драконовские тарифы - но могу путать ... нал раньбше не интересоввал мог не смотреть на это

точно всегда было
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 15:07

господа коневоды, подскажите, а эта "Дебетная" просто так открывается или тока под депо?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 15:09

Re: Конкорд

  IMPRINTER написав:тока под депо?
тока так
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лют, 2022 19:26

Гілка вмерла ... конь теж

Але глянув курси - а там різні на продаж.

В старій Іконі - 28,9 у вебці (в додатку взагалі не показує курс), але відсутній сам механізм купівлі долара і у веб, і у додатку.
В новому НЕО - продаж 29,2 і наявний механізм обміну і у веб, і у додатку

Чи правильно я розумію - Ікона не проводить ні у веб, ні у додатку ???
Тільки НЕО ?
То для чого у веб і додатку ікони ставити нижчий курс ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 22 лют, 2022 20:11

Re: Конкорд

  stas_rst написав:То для чого у веб і додатку ікони ставити нижчий курс ?


Курс в icon25 перестал обновляться 19.02, т.е. на данный момент отображается курс по состоянию на 19.02.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лют, 2022 20:23

unknownurl Дякую. У таблицях шановного mustbe тягне ще із веб-айкони мабуть, тому весь день "нєзиблємо" :) ех :(
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 15:33

А що, в icon25 не пускає давно? А то картка є, а зайти не можна: "Введенные Вами учетные данные не действительны.". Я такого цирку від банків ще не зустрічав.
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