RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Конкорд

Банк Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Конкорд 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 15:37

  042013 написав:А що, в icon25 не пускає давно? А то картка є, а зайти не можна: "Введенные Вами учетные данные не действительны.". Я такого цирку від банків ще не зустрічав.

Скорее всего отключили его, давно им не пользовался.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 931
З нами з: 22.04.20
Подякував: 47 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 15:38

  lloydbanksua написав:Скорее всего отключили его, давно им не пользовался.

І як тепер керувати карткою через онлайн-банкінг?
042013
 
Повідомлень: 73
З нами з: 22.07.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 15:39

  042013 написав:
  lloydbanksua написав:Скорее всего отключили его, давно им не пользовался.

І як тепер керувати карткою через онлайн-банкінг?

Встановити новий додаток - NeoBank
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 931
З нами з: 22.04.20
Подякував: 47 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, ramaz, Zebra і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 104, 105, 106
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
1053 446808
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 бер, 2022 14:53
042013
Альфа-Банк 1 ... 205, 206, 207
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
2062 571176
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 бер, 2022 14:38
sergia
А-Банк 1 ... 17, 18, 19
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
182 112424
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 бер, 2022 13:25
копейка

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.