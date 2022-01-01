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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Конкорд

Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Конкорд 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 15:37

  042013 написав:А що, в icon25 не пускає давно? А то картка є, а зайти не можна: "Введенные Вами учетные данные не действительны.". Я такого цирку від банків ще не зустрічав.

Скорее всего отключили его, давно им не пользовался.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 15:38

  lloydbanksua написав:Скорее всего отключили его, давно им не пользовался.

І як тепер керувати карткою через онлайн-банкінг?
042013
 
Повідомлень: 74
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Подякував: 8 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 15:39

  042013 написав:
  lloydbanksua написав:Скорее всего отключили его, давно им не пользовался.

І як тепер керувати карткою через онлайн-банкінг?

Встановити новий додаток - NeoBank
lloydbanksua
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Повідомлень: 932
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 17:32

Re: Банк Конкорд

Есть ещё веб-версия банкинга https://my.neobank.one/
Howl
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