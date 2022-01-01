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Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 бер, 2022 15:37
042013 написав:
А що, в icon25 не пускає давно? А то картка є, а зайти не можна: "Введенные Вами учетные данные не действительны.". Я такого цирку від банків ще не зустрічав.
Скорее всего отключили его, давно им не пользовался.
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Додано: Вів 29 бер, 2022 15:38
lloydbanksua написав:
Скорее всего отключили его, давно им не пользовался.
І як тепер керувати карткою через онлайн-банкінг?
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Додано: Вів 29 бер, 2022 15:39
042013 написав: lloydbanksua написав:
Скорее всего отключили его, давно им не пользовался.
І як тепер керувати карткою через онлайн-банкінг?
Встановити новий додаток - NeoBank
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Додано: Вів 29 бер, 2022 17:32
Есть ещё веб-версия банкинга https://my.neobank.one/
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Howl
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Вів 29 бер, 2022 11:23
kreuz
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