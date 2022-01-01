RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Конкорд

Банк Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Конкорд 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 15:37

  042013 написав:А що, в icon25 не пускає давно? А то картка є, а зайти не можна: "Введенные Вами учетные данные не действительны.". Я такого цирку від банків ще не зустрічав.

Скорее всего отключили его, давно им не пользовался.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 952
З нами з: 22.04.20
Подякував: 49 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 15:38

  lloydbanksua написав:Скорее всего отключили его, давно им не пользовался.

І як тепер керувати карткою через онлайн-банкінг?
042013
 
Повідомлень: 89
З нами з: 22.07.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 15:39

  042013 написав:
  lloydbanksua написав:Скорее всего отключили его, давно им не пользовался.

І як тепер керувати карткою через онлайн-банкінг?

Встановити новий додаток - NeoBank
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 952
З нами з: 22.04.20
Подякував: 49 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 17:32

Re: Банк Конкорд

Есть ещё веб-версия банкинга https://my.neobank.one/
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4396
З нами з: 08.03.18
Подякував: 484 раз.
Подякували: 816 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 03 кві, 2022 22:44

Re: Банк Конкорд

Нет у них валюты в кассе, уроды. Несколько раз звонил, хотел снять немного на хлебушек.
andreyiskra
 
Повідомлень: 1207
З нами з: 28.01.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 кві, 2022 11:41

  andreyiskra написав:Нет у них валюты в кассе, уроды. Несколько раз звонил, хотел снять немного на хлебушек.


такие банки с одним отделением на город-милионник это не про валюту , могут даже карту зажать на выдачу
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12825
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 729 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 14:29

Re: Банк Конкорд

Ребята как забрать деньги без комисии (гривна)?
До войны снимал в банкомате Привата - сейчас коммисия.
Sergiys2009
 
Повідомлень: 646
З нами з: 15.01.09
Подякував: 41 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, kostya77 і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 5, 6, 7
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
68 27641
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 кві, 2022 16:02
ihorsic
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 115, 116, 117
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
1168 534011
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 кві, 2022 15:01
Incasso
Альфа-Банк 1 ... 217, 218, 219
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
2185 672656
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 кві, 2022 13:25
Фантом

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
О.Bank (934)
06.04.2022 17:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.