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Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 кві, 2022 18:25
Когда приват начал брать комиссию с доходной?
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lubarec
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Додано: Сер 06 кві, 2022 18:37
lubarec написав:
Когда приват начал брать комиссию с доходной?
С 01.04.22 начали снимать с чужих карт (если снимать в приватовском банкомате любыми картами, кроме привата) - 1% от суммы.
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Додано: Сер 06 кві, 2022 23:02
lloydbanksua Банкоматы предупреждают о таком сюрпризе?
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lubarec
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