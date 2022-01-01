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Банк Конкорд

Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 18:25

Re: Банк Конкорд

Когда приват начал брать комиссию с доходной?
lubarec
 
Повідомлень: 408
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 18:37

  lubarec написав:Когда приват начал брать комиссию с доходной?

С 01.04.22 начали снимать с чужих карт (если снимать в приватовском банкомате любыми картами, кроме привата) - 1% от суммы.
lloydbanksua
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Повідомлень: 954
З нами з: 22.04.20
Подякував: 49 раз.
Подякували: 91 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 23:02

lloydbanksua Банкоматы предупреждают о таком сюрпризе?
lubarec
 
Повідомлень: 408
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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  #<1234
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