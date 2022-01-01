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Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 кві, 2022 18:25
Когда приват начал брать комиссию с доходной?
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lubarec
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Додано: Сер 06 кві, 2022 18:37
lubarec написав:
Когда приват начал брать комиссию с доходной?
С 01.04.22 начали снимать с чужих карт (если снимать в приватовском банкомате любыми картами, кроме привата) - 1% от суммы.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 06 кві, 2022 23:02
lloydbanksua Банкоматы предупреждают о таком сюрпризе?
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lubarec
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Додано: Чет 07 кві, 2022 05:52
lubarec написав:lloydbanksua
Банкоматы предупреждают о таком сюрпризе?
Вообще должны, но в то же время - это ж приват
поэтому просто будьте внимательнее
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lloydbanksua
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Чет 07 кві, 2022 09:06
sens
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