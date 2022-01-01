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Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 18:25

Re: Банк Конкорд

Когда приват начал брать комиссию с доходной?
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 18:37

  lubarec написав:Когда приват начал брать комиссию с доходной?

С 01.04.22 начали снимать с чужих карт (если снимать в приватовском банкомате любыми картами, кроме привата) - 1% от суммы.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 23:02

lloydbanksua Банкоматы предупреждают о таком сюрпризе?
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 05:52

  lubarec написав:lloydbanksua Банкоматы предупреждают о таком сюрпризе?

Вообще должны, но в то же время - это ж приват :mrgreen: поэтому просто будьте внимательнее
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 17:29

  Vorlon написав:Sergiys2009
1. Снимать в банкоматах других банков.
2. Оформить их неокарту и выводить по 20 тысяч в месяц.


НЕОкарта
Тарифний пакет на випуск та обслуговування банківських платіжних карток АТ «АКБ «КОНКОРД» «Віртуальна»
Інші перекази за допомогою картки
- за допомогою сервісу р2р Банку не тарифікується

В приложение в телефоне не переводит.
Куда смотреть?
Sergiys2009
 
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