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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 кві, 2022 18:25
Re: Банк Конкорд
Когда приват начал брать комиссию с доходной?
Додано: Сер 06 кві, 2022 18:37
Додано: Чет 07 кві, 2022 05:52
Додано: Чет 07 кві, 2022 17:29
НЕОкарта
Тарифний пакет на випуск та обслуговування банківських платіжних карток АТ «АКБ «КОНКОРД» «Віртуальна»
Інші перекази за допомогою картки
- за допомогою сервісу р2р Банку не тарифікується
В приложение в телефоне не переводит.
Куда смотреть?
Додано: Чет 07 кві, 2022 19:07
Додано: Суб 23 кві, 2022 16:43
Re: Банк Конкорд
Не даёт отправить 1000 с оне карты на доходную. По 500 дало два раза. Ограничения ввели что-ли?
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