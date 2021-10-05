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Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 кві, 2022 18:25
Когда приват начал брать комиссию с доходной?
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lubarec
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Додано: Сер 06 кві, 2022 18:37
lubarec написав:
Когда приват начал брать комиссию с доходной?
С 01.04.22 начали снимать с чужих карт (если снимать в приватовском банкомате любыми картами, кроме привата) - 1% от суммы.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 06 кві, 2022 23:02
lloydbanksua Банкоматы предупреждают о таком сюрпризе?
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lubarec
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Додано: Чет 07 кві, 2022 05:52
lubarec написав:lloydbanksua
Банкоматы предупреждают о таком сюрпризе?
Вообще должны, но в то же время - это ж приват
поэтому просто будьте внимательнее
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lloydbanksua
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Додано: Чет 07 кві, 2022 17:29
Vorlon написав:Sergiys2009
1. Снимать в банкоматах других банков.
2. Оформить их неокарту и выводить по 20 тысяч в месяц.
НЕОкарта
Тарифний пакет на випуск та обслуговування банківських платіжних карток АТ «АКБ «КОНКОРД» «Віртуальна»
Інші перекази за допомогою картки
- за допомогою сервісу р2р Банку не тарифікується
В приложение в телефоне не переводит.
Куда смотреть?
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Sergiys2009
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Додано: Чет 07 кві, 2022 19:07
Sergiys2009 написав: Vorlon написав:Sergiys2009
1. Снимать в банкоматах других банков.
2. Оформить их неокарту и выводить по 20 тысяч в месяц.
НЕОкарта
Тарифний пакет на випуск та обслуговування банківських платіжних карток АТ «АКБ «КОНКОРД» «Віртуальна»
Куда смотреть?
Нужен пакет NEOCARD Platinum!
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Vorlon
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Додано: Суб 23 кві, 2022 16:43
Не даёт отправить 1000 с оне карты на доходную. По 500 дало два раза. Ограничения ввели что-ли?
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andreyiskra
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Додано: Суб 23 кві, 2022 18:05
andreyiskra написав:
Не даёт отправить 1000 с оне карты на доходную. По 500 дало два раза. Ограничения ввели что-ли?
Ограничение для перевода внутри банка? Вы что то страшное рассказываете. Но только что попробовал. 1к с нео на доходную на ура
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Додано: Пон 16 тра, 2022 16:35
Читаю тарифи по віртуальній, написано таке:
Інші перекази за допомогою картки
- за допомогою сервісу р2р Банку - не тарифікується
Операції за допомогою мобільного додатку «NEOBANK для всіх»
- на картку Master Card/Visa будь якого банка України за допомогою сервісу р2р в національній валюті - 0,5% min 1 грн
Що це за p2p сервіс банку, де переказ безкоштовний - ІБ (web)?
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Додано: Вів 31 тра, 2022 12:55
Там новые тарифы на Нео опубликовали. Теперь обнал с Неокарт 2% независимо от суммы
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