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Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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2- Погане. Некомпетентне.
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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 18:25

Re: Банк Конкорд

Когда приват начал брать комиссию с доходной?
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 18:37

  lubarec написав:Когда приват начал брать комиссию с доходной?

С 01.04.22 начали снимать с чужих карт (если снимать в приватовском банкомате любыми картами, кроме привата) - 1% от суммы.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 23:02

lloydbanksua Банкоматы предупреждают о таком сюрпризе?
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 05:52

  lubarec написав:lloydbanksua Банкоматы предупреждают о таком сюрпризе?

Вообще должны, но в то же время - это ж приват :mrgreen: поэтому просто будьте внимательнее
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 17:29

  Vorlon написав:Sergiys2009
1. Снимать в банкоматах других банков.
2. Оформить их неокарту и выводить по 20 тысяч в месяц.


НЕОкарта
Тарифний пакет на випуск та обслуговування банківських платіжних карток АТ «АКБ «КОНКОРД» «Віртуальна»
Інші перекази за допомогою картки
- за допомогою сервісу р2р Банку не тарифікується

В приложение в телефоне не переводит.
Куда смотреть?
Sergiys2009
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 19:07

  Sergiys2009 написав:
  Vorlon написав:Sergiys2009
1. Снимать в банкоматах других банков.
2. Оформить их неокарту и выводить по 20 тысяч в месяц.


НЕОкарта
Тарифний пакет на випуск та обслуговування банківських платіжних карток АТ «АКБ «КОНКОРД» «Віртуальна»

Куда смотреть?

Нужен пакет NEOCARD Platinum!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 16:43

Re: Банк Конкорд

Не даёт отправить 1000 с оне карты на доходную. По 500 дало два раза. Ограничения ввели что-ли?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 18:05

  andreyiskra написав:Не даёт отправить 1000 с оне карты на доходную. По 500 дало два раза. Ограничения ввели что-ли?

Ограничение для перевода внутри банка? Вы что то страшное рассказываете. Но только что попробовал. 1к с нео на доходную на ура
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 16:35

Re: Банк Конкорд

Читаю тарифи по віртуальній, написано таке:
Інші перекази за допомогою картки
- за допомогою сервісу р2р Банку - не тарифікується
Операції за допомогою мобільного додатку «NEOBANK для всіх»
- на картку Master Card/Visa будь якого банка України за допомогою сервісу р2р в національній валюті - 0,5% min 1 грн

Що це за p2p сервіс банку, де переказ безкоштовний - ІБ (web)?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 12:55

Там новые тарифы на Нео опубликовали. Теперь обнал с Неокарт 2% независимо от суммы
Hemi
 
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