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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Конкорд

Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Конкорд 4 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 12:58

  Hemi написав:Там новые тарифы на Нео опубликовали. Теперь обнал с Неокарт 2% независимо от суммы

Шаровой Лимит на СЭП не подняли случаем, ну до 100К хотя бы?
Amethyst
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