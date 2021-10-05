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Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 тра, 2022 12:58
Hemi написав:
Там новые тарифы на Нео опубликовали. Теперь обнал с Неокарт 2% независимо от суммы
Шаровой Лимит на СЭП не подняли случаем, ну до 100К хотя бы?
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Amethyst
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