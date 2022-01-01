Банк Конкорд

Hemi написав:
Там новые тарифы на Нео опубликовали. Теперь обнал с Неокарт 2% независимо от суммы
С 27.06.22 вступают в силу тарифы.
в касах та банкоматах закордонних банків
з рахунків в UAH:
власні кошти - 2 %,
за рахунок кредиту - 5%;
з рахунків в USD, EUR: власні кошти– 2%
Как мы видим - это на снятие зарубежном. В Украине тарифы не изменились, так что не путайте народ.
в касах та банкоматах Банку та інших українських
банків з використанням картки
з рахунків в UAH:
власні кошти до 10 000 грн включно
на місяць- не тарифікується,
власні кошти понад 10 000 грн - 1,5%,
за рахунок кредиту - 4%;
з рахунків в USD, EUR: власні кошти - не
тарифікується