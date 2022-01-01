RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Конкорд

Банк Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Конкорд 4 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 12:58

  Hemi написав:Там новые тарифы на Нео опубликовали. Теперь обнал с Неокарт 2% независимо от суммы

Шаровой Лимит на СЭП не подняли случаем, ну до 100К хотя бы?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2399
З нами з: 05.05.21
Подякував: 138 раз.
Подякували: 430 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 14:45

  Hemi написав:Там новые тарифы на Нео опубликовали. Теперь обнал с Неокарт 2% независимо от суммы

С 27.06.22 вступают в силу тарифы.
в касах та банкоматах закордонних банків
з рахунків в UAH:
власні кошти - 2 %,
за рахунок кредиту - 5%;
з рахунків в USD, EUR: власні кошти– 2%

Как мы видим - это на снятие зарубежном. В Украине тарифы не изменились, так что не путайте народ.
в касах та банкоматах Банку та інших українських
банків з використанням картки
з рахунків в UAH:
власні кошти до 10 000 грн включно
на місяць- не тарифікується,
власні кошти понад 10 000 грн - 1,5%,
за рахунок кредиту - 4%;
з рахунків в USD, EUR: власні кошти - не
тарифікується
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1057
З нами з: 22.04.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, vpchelko, копейка і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 294, 295, 296
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
2959 1254310
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 тра, 2022 14:50
копейка
А-Банк 1 ... 31, 32, 33
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
323 435413
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 тра, 2022 14:25
klug
Банк Глобус 1 ... 10, 11, 12
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
112 193330
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 тра, 2022 14:01
anikola13

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (130)
31.05.2022 15:59
ФОП (254)
31.05.2022 15:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.