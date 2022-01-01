|
|
|
Банк Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 тра, 2022 12:58
Hemi написав:
Там новые тарифы на Нео опубликовали. Теперь обнал с Неокарт 2% независимо от суммы
Шаровой Лимит на СЭП не подняли случаем, ну до 100К хотя бы?
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2399
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 138 раз.
- Подякували: 430 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Вів 31 тра, 2022 14:45
Hemi написав:
Там новые тарифы на Нео опубликовали. Теперь обнал с Неокарт 2% независимо от суммы
С 27.06.22 вступают в силу тарифы.
в касах та банкоматах закордонних банків
з рахунків в UAH:
власні кошти - 2 %,
за рахунок кредиту - 5%;
з рахунків в USD, EUR: власні кошти– 2%
Как мы видим - это на снятие зарубежном. В Украине тарифы не изменились, так что не путайте народ.
в касах та банкоматах Банку та інших українських
банків з використанням картки
з рахунків в UAH:
власні кошти до 10 000 грн включно
на місяць- не тарифікується,
власні кошти понад 10 000 грн - 1,5%,
за рахунок кредиту - 4%;
з рахунків в USD, EUR: власні кошти - не
тарифікується
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1060
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 31 тра, 2022 20:24
lloydbanksua написав: Hemi написав:
Там новые тарифы на Нео опубликовали. Теперь обнал с Неокарт 2% независимо от суммы
С 27.06.22 вступают в силу тарифы.
в касах та банкоматах закордонних банків
з рахунків в UAH:
власні кошти - 2 %,
за рахунок кредиту - 5%;
з рахунків в USD, EUR: власні кошти– 2%
Как мы видим - это на снятие зарубежном. В Украине тарифы не изменились, так что не путайте народ.
в касах та банкоматах Банку та інших українських
банків з використанням картки
з рахунків в UAH:
власні кошти до 10 000 грн включно
на місяць- не тарифікується,
власні кошти понад 10 000 грн - 1,5%,
за рахунок кредиту - 4%;
з рахунків в USD, EUR: власні кошти - не
тарифікується
Будете смеяться, но когда я смотрел утром, слово "зарубежных" там отсутствовало. Я чего офигел и написал тут пост, про новые тарифы
P.S. Я за ними уже пару раз наблюдал, что они корректировали тарифы уже после обьявления изменений, но до их вступления. Тут видимо также
-
Hemi
-
-
- Повідомлень: 177
- З нами з: 13.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 чер, 2022 06:14
Hemi поэтому я и закрыл их карты, с такими тарифами они стали не интересны, хоть и в целом, банк вполне неплохой.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1060
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1652
|1043492
|
|
|2984
|1267350
|
|
|115
|76007
|
Вів 31 тра, 2022 20:15
root
|