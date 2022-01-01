Банк Конкорд

Hemi написав:Там новые тарифы на Нео опубликовали. Теперь обнал с Неокарт 2% независимо от суммы
С 27.06.22 вступают в силу тарифы.
в касах та банкоматах закордонних банків з рахунків в UAH: власні кошти - 2 %, за рахунок кредиту - 5%; з рахунків в USD, EUR: власні кошти– 2%
Как мы видим - это на снятие зарубежном. В Украине тарифы не изменились, так что не путайте народ.
в касах та банкоматах Банку та інших українських банків з використанням картки з рахунків в UAH: власні кошти до 10 000 грн включно на місяць- не тарифікується, власні кошти понад 10 000 грн - 1,5%, за рахунок кредиту - 4%; з рахунків в USD, EUR: власні кошти - не тарифікується
Hemi написав:Там новые тарифы на Нео опубликовали. Теперь обнал с Неокарт 2% независимо от суммы
С 27.06.22 вступают в силу тарифы.
в касах та банкоматах закордонних банків з рахунків в UAH: власні кошти - 2 %, за рахунок кредиту - 5%; з рахунків в USD, EUR: власні кошти– 2%
Как мы видим - это на снятие зарубежном. В Украине тарифы не изменились, так что не путайте народ.
в касах та банкоматах Банку та інших українських банків з використанням картки з рахунків в UAH: власні кошти до 10 000 грн включно на місяць- не тарифікується, власні кошти понад 10 000 грн - 1,5%, за рахунок кредиту - 4%; з рахунків в USD, EUR: власні кошти - не тарифікується
Будете смеяться, но когда я смотрел утром, слово "зарубежных" там отсутствовало. Я чего офигел и написал тут пост, про новые тарифы P.S. Я за ними уже пару раз наблюдал, что они корректировали тарифы уже после обьявления изменений, но до их вступления. Тут видимо также
пользовался ихним NEOBANK пару месяцев пока не словил блок больше деталей тут в целом оборота было около 10к. ничего подозрительного, тем более криминального, и тут банк закрывает карту и пугает полицией. как выяснилось на минфине ранее уже был аналогичный отзыв. пока что составил жалобу в нбу, заявление в полицию в процессе