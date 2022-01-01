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Обслуговування в українських
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Банк Конкорд

Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

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Банк Конкорд 4 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 12:58

  Hemi написав:Там новые тарифы на Нео опубликовали. Теперь обнал с Неокарт 2% независимо от суммы

Шаровой Лимит на СЭП не подняли случаем, ну до 100К хотя бы?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 14:45

  Hemi написав:Там новые тарифы на Нео опубликовали. Теперь обнал с Неокарт 2% независимо от суммы

С 27.06.22 вступают в силу тарифы.
в касах та банкоматах закордонних банків
з рахунків в UAH:
власні кошти - 2 %,
за рахунок кредиту - 5%;
з рахунків в USD, EUR: власні кошти– 2%

Как мы видим - это на снятие зарубежном. В Украине тарифы не изменились, так что не путайте народ.
в касах та банкоматах Банку та інших українських
банків з використанням картки
з рахунків в UAH:
власні кошти до 10 000 грн включно
на місяць- не тарифікується,
власні кошти понад 10 000 грн - 1,5%,
за рахунок кредиту - 4%;
з рахунків в USD, EUR: власні кошти - не
тарифікується
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 20:24

  lloydbanksua написав:
  Hemi написав:Там новые тарифы на Нео опубликовали. Теперь обнал с Неокарт 2% независимо от суммы

С 27.06.22 вступают в силу тарифы.
в касах та банкоматах закордонних банків
з рахунків в UAH:
власні кошти - 2 %,
за рахунок кредиту - 5%;
з рахунків в USD, EUR: власні кошти– 2%

Как мы видим - это на снятие зарубежном. В Украине тарифы не изменились, так что не путайте народ.
в касах та банкоматах Банку та інших українських
банків з використанням картки
з рахунків в UAH:
власні кошти до 10 000 грн включно
на місяць- не тарифікується,
власні кошти понад 10 000 грн - 1,5%,
за рахунок кредиту - 4%;
з рахунків в USD, EUR: власні кошти - не
тарифікується

Будете смеяться, но когда я смотрел утром, слово "зарубежных" там отсутствовало. Я чего офигел и написал тут пост, про новые тарифы
P.S. Я за ними уже пару раз наблюдал, что они корректировали тарифы уже после обьявления изменений, но до их вступления. Тут видимо также
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 06:14

Hemi поэтому я и закрыл их карты, с такими тарифами они стали не интересны, хоть и в целом, банк вполне неплохой.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 19:45

Re: Банк Конкорд

пользовался ихним NEOBANK пару месяцев пока не словил блок
больше деталей тут
в целом оборота было около 10к. ничего подозрительного, тем более криминального, и тут банк закрывает карту и пугает полицией. как выяснилось на минфине ранее уже был аналогичный отзыв. пока что составил жалобу в нбу, заявление в полицию в процессе
wtf
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Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 18:39

Re: Банк Конкорд

Не могу понять, на виртуальную в гривне 5% начисляют или нет? В кабинетах Конкорда и Нео показывают разные тарифы.
reef
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 18:41

  reef написав:Не могу понять, на виртуальную в гривне 5% начисляют или нет? В кабинетах Конкорда и Нео показывают разные тарифы.

%% на остаток не начисляет, отменили ещё в марте месяце вместе с кешбеком.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 05:55

НБУ наехал на банк по поводу финмониторинга
https://concord.ua/ru/news/concordbank- ... vplivu-nbu
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 08:41

В свежем обновлении мобильного приложения появилась возможность закрытия карт. Но похоже только виртуальных. Реальные Конкорда не даёт закрыть (нет такого пункта)...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 11:15

Re: Банк Конкорд

Vorlon, для карт NEOBANK и карт Конкорда "Виртуальная" такой пункт есть.
Howl
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